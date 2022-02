Du personnel infirmier de l’étranger en renfort dès cette année

Le recrutement d’infirmières et infirmiers étrangers bat son plein en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de la campagne de Québec pour en recruter et former un millier à travers la province.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a débloqué un investissement de 65 millions de dollars pour accélérer la reconnaissance des compétences de ces infirmières.

La Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie font partie des régions ciblées par ce projet de reconnaissance des compétences. Plus de 340 infirmières recrutées en Afrique du Nord au Cameroun et à l'île Maurice sont déjà inscrites au programme.

Au Bas-Saint-Laurent, trois professionnels en soins infirmiers en provenance de la France ont déjà signé un contrat de trois ans avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour se joindre aux équipes de l’hôpital de Rimouski.

Cinq autres infirmières françaises devraient arriver d’ici la fin de l’année.

Les CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont lancé une campagne de recrutement à l'international (archives). Photo : Radio-Canada

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS poursuit ses démarches de recrutement dans certains pays francophones d’Afrique, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Une cinquantaine de candidatures ont été retenues par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ces personnes devront faire la preuve de leur maîtrise du français, une exigence pour immigrer au Québec, avant de pouvoir être embauchées.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie a retenu une soixantaine de candidatures. Ces personnes devront suivre une formation d’une durée de 9 à 12 mois à partir de l’automne, pour une entrée en poste en 2023.

Le besoin, pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, en termes de soins infirmiers, on parle toujours d’une centaine d’infirmières et d’infirmiers. Ça comblera un grand besoin , explique Alain Vézina, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie.

Alain Vézina, directeur ressources humaines communications et affaires juridiques pour le CISSS de la Gaspésie Photo : Radio-Canada

Les candidats devront suivre une formation d’appoint, prescrite par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

On a vraiment une approche personnalisée avec les personnes provenant de l’étranger parce que chaque personne est unique. Même s’ils proviennent du même pays, il peut y avoir des variations d’un établissement d’enseignement à l’autre , explique Chantal Lemay, directrice de l'admission et du registrariat à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec OIIQ .

Parmi les enjeux et défis associés à ce projet, on compte notamment l’intégration sociale et professionnelle de ces personnes en région, selon Kamel Beji, professeur au département des relations industrielles de l’Université Laval.

Je pense que les défis majeurs concernent aussi bien le système éducatif que le milieu lui-même. Je répète souvent que l’emploi attire, mais c’est le milieu qui retient , explique-t-il.

Les cégeps de la province auront la responsabilité de mettre en place des programmes de formation adaptés.

Les premières cohortes d'infirmières et d'infirmiers arriveront à l'automne 2022.

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre et de Laurie Dufresne