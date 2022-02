Des manifestants demandent la fin des mesures sanitaires à Rivière-du-Loup

À l’instar du rassemblement de la semaine dernière à Rimouski, la manifestation de dimanche était organisée par Action Liberté 2022.

Les manifestants ont à nouveau réclamé l’abolition complète du passeport vaccinal et la levée de l’état d’urgence sanitaire décrété par Québec au début de la pandémie.

Le masque, c'est une muselière. Ensuite de ça, on n'a pas le droit d'aller nulle part, on est brimés partout, on n'est plus libres! , s'exclame une manifestante interrogée.

À Rivière-du-Loup, près d'une centaine de personnes réclament la fin de l'état d'urgence au Qc et l'abolition complète du passeport vaccinal. Le mot liberté est encore celui qui est le plus prononcé par les personnes interrogées. #icibsl pic.twitter.com/kp8oeRqACe — Michel-Félix Tremblay (@mftremblay) February 27, 2022

C'est assez, les gens ont besoin de gagner leur liberté. C'est le fun de parler des libertés dans les autres pays, mais la nôtre aussi, elle compte. Je suis pas contre la liberté des autres, mais il faudrait commencer par se battre pour la nôtre , estime un autre manifestant.

Le 30 janvier dernier, un événement similaire avait rassemblé 500 personnes à Rivière-du-Loup.

Le rassemblement a été suivi d'une marche au centre-ville de Rivière-du-Loup dimanche après-midi. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

De nouveaux assouplissements lundi

Certaines restrictions sanitaires prennent par ailleurs fin lundi dans la province. Fermés depuis le 20 décembre, les bars, les casinos et les salles de billard pourront rouvrir leurs portes, mais à 50 % de leur capacité. Le karaoké et la danse n’y seront cependant pas permis avant le 14 mars.

Les bars devront de plus offrir leur dernier service à minuit et fermer à 1 h.

De leur côté, les salles de spectacles, les cinémas et les lieux de culte pourront rouvrir à 100 % de leur capacité. Les mariages, les funérailles et les congrès n'auront désormais plus de limite de capacité.

Les tournois et les compétitions sportives pourront reprendre.

Le port du masque en continu au travail ne sera plus obligatoire, si la distance de deux mètres est maintenue ou s'il y a une barrière physique entre les personnes.

Québec enlève par ailleurs l’obligation pour les employeurs de permettre à leurs employés de faire du télétravail quand cela était possible.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay et de Laurie Dufresne