Environ 18 000 nouvelles entailles pour l’industrie acéricole au Témiscamingue

Au Témiscamingue, la saison pourrait être quelque peu retardée par les températures et la neige abondante des dernières semaines.

Mais la région peut compter sur les 18 000 nouvelles entailles qu'elle a reçues en décembre pour poursuivre son développement.

Cet ajout découle d’une décision de Québec d'octroyer 7 millions de nouvelles entailles pour le démarrage d'entreprises ou l’agrandissement d’érablières déjà existantes dans la province.

Ainsi, une nouvelle érablière va démarrer dans la communauté de Kebawek avec 8000 entailles et des entreprises existantes pourront s'agrandir avec l'ajout de nouvelles entailles.

Une autre érablière artisanale qui était déjà en production a aussi obtenu un contingent qu'elle pourra vendre à la fédération.

« Ce n’est vraiment pas beaucoup, par contre on n'est pas une grosse région [de production] en ce moment encore. On est à essayer de développer le plus possible le créneau acéricole en région, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. » — Une citation de Yan Gaudet

Yan Gaudet de la Sucrerie du Huard au Témiscamingue, représentant des producteurs acéricoles du Québec, est quand même satisfait de la quantité d'entailles obtenues par la région.

On va voir pour la prochaine fois, mais en ce moment c'est ça, sur la quantité totale qui est donnée ce n’est quand même pas beaucoup. Par contre sur terre publique, il y avait juste à peu près 350 000 entailles pour le démarrage à la grandeur du Québec, ce n'est pas beaucoup, mais on se compte quand même chanceux d'avoir eu Kebaowek , dit-il.

Les autres producteurs dans la région, il y en a quelques-uns qui ont demandé pour l'agrandissement, mais pas tous. Ce n'est pas gros, mais c’est quand même pas si mal pour le nombre de producteurs qu'on est en ce moment. On aimerait avoir plus de démarrages d'érablières, mais ça va avec les espaces et les terrains qui sont octroyés qui sont libres pour le démarrage. [Aussi c'est] d'avoir du monde qui veut vraiment se lancer dans la production acéricole ici en région. En ce moment, c'est méconnu un peu donc on continue de travailler là-dessus , explique le producteur acéricole.

Il affirme qu'il est difficile de prévoir comment va se présenter la saison des sucres cette année.