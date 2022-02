Comment l’immigration ukrainienne a contribué à forger l’identité du Manitoba

Plus de 180 000 personnes se disent d’origine ukrainienne au Manitoba. Alors que la deuxième diaspora ukrainienne en importance dans le monde après la Russie se trouve au Canada, c’est au Manitoba que la concentration de cette population est la plus importante au pays.

Et qu'on parle de pierogis, de danses ou de musique, la communauté ukrainienne a contribué à forger l’identité de la province.

Les Ukraino-Canadiens qui vivent au Canada, et en particulier au Manitoba, forment un groupe extrêmement dynamique et vibrant qui a beaucoup apporté à la culture, à l’histoire, à la politique et à d’autres sphères du développement de la province , affirme la co-coordonnatrice du Centre d’études canadiennes sur l’Ukraine de l’Université du Manitoba, Yuliia Ivaniuk.

« Au Manitoba, pratiquement tout le monde sait ce que sont des pierogis, est impliqué d’une façon ou d’une autre dans la danse ukrainienne ou au moins sait de quoi il s’agit, et c’est un signe de la grande influence des Ukrainiens dans la province. » — Une citation de Yuliia Ivaniuk, Centre d’études canadiennes sur l’Ukraine de l’Université du Manitoba

La première vague d’immigration ukrainienne s’est produite dans les années 1890. Ces immigrants provenaient de provinces contrôlées par l'Empire austro-hongrois.

Selon un article publié en 1951 par la Société historique du Manitoba à l'occasion du 60e anniversaire de leur arrivée, la première famille est venue en 1891 et s’est établie près de Gretna, où plusieurs mennonites qui parlaient l’ukrainien étaient déjà installés.

Au cours des 20 années qui ont suivi, le gouvernement du Canada a recruté des Ukrainiens en leur offrant des terres pour qu’ils s’établissent dans les Prairies.

Ils ont apporté dans leurs bagages leurs us et coutumes, bâti des églises orthodoxes ukrainiennes reconnaissables à la forme bulbeuse de leurs clochers, établi des écoles qui transmettaient leurs traditions.

Plus de 100 000 Ukraino-Canadiens habitent à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Alors que cette première vague d’immigration de fermiers a pris fin en 1914 avec la Première Guerre mondiale, certains immigrants ont ensuite choisi de s'établir à Winnipeg, dans les quartiers de Point Douglas et du North End, où ils ont travaillé dans les gares de triage des voies ferrées, dans la construction, dans la transformation de la viande et dans la métallurgie.

Bon nombre de ces premiers immigrants s'identifiaient comme des Ruthènes plutôt que comme des Ukrainiens, selon Yuliia Ivaniuk.

Une deuxième vague plus urbaine

Cela a changé lors de la deuxième vague d’immigration, entre les deux guerres mondiales. À cette époque, ils provenaient de l'ouest de l’Ukraine qui était sous domination polonaise, et ils étaient très conscients de leur identité ukrainienne, qui était étouffée, chez eux, sur le plan politique , raconte Yuliia Ivaniuk.

Les immigrants de cette seconde vague se sont établis dans des centres urbains, où ils ont fondé certaines de leurs organisations culturelles et politiques.

Ainsi, l’Ukrainian Labour Temple a été un lieu de rassemblement pendant la grève générale de Winnipeg en 1919.

Pendant cette période, les Ukrainiens ont fait face à des épisodes d’hostilité de la part de la société canadienne. En 1914, quand le Canada est entré en guerre contre l’Empire austro-hongrois, des milliers d’entre eux ont été placés dans des camps de travail, y compris dans le baraquement de Fort Osborne, à Winnipeg.

Certaines familles ont modifié leur nom pour cacher leurs origines.

Fuir l'Union soviétique

Les immigrants de la troisième vague, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 1960, étaient en bonne partie des membres éduqués de l’intelligentsia ukrainienne qui fuyaient l’Union soviétique.

Ces personnes ont voulu maintenir leur langue et leur culture dans l’espoir qu’ils pourraient un jour rentrer en Ukraine, ce qui, pour bon nombre d’entre eux, n’a été possible qu’après la chute de l’Union soviétique en 1991.

Pendant cette période, ces Ukrainiens ont grandement contribué à la vie culturelle, artistique et politique du Manitoba, aidant à façonner la politique de multiculturalisme du Canada.

Ils pensaient que c’était important que les différentes nationalités puissent avoir la possibilité de représenter et de pratiquer leurs cultures tout en partageant leur histoire et leurs coutumes avec les autres , explique Yuliia Ivaniuk.

La quatrième vague d’immigration ukrainienne au Manitoba a commencé après 1991.

Le vice-président du chapitre manitobain du Congrès ukrainien du Canada, Dmytro Malyk, en fait partie.

Cette vague a amené des immigrants qualifiés, dont plusieurs, comme lui, sont des spécialistes des technologies de l’information.

C’était une occasion d’aller dans un autre pays, dit-il, d'essayer de nouvelles choses, de vivre dans un mode différent.

Des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à l'Ukraine, devant le Palais législatif de Winnipeg, le samedi 26 février 2022. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Il raconte avoir choisi le Manitoba en raison de la force de l’identité ukrainienne dans la province.

Quand nous avons décidé de nous installer au Manitoba, en 2014, l’un des facteurs les plus importants était la présence de cette grande communauté ukrainienne , dit-il.

« On savait qu’on ne serait pas seuls, qu’on allait trouver des gens qui ont notre culture, qu’on pourrait maintenir notre identité nationale et aider notre fils à rester Ukraino-Canadien. » — Une citation de Dmytro Malyk

Yuliia Ivaniuk explique que, selon certains observateurs, une cinquième vague d’immigration ukrainienne s’est produite à compter de 2014, après la révolution de la Dignité qui a renversé le gouvernement prorusse et permis l’élection d’un gouvernement pro-européen.

C’est ce gouvernement qui est menacé par l’invasion russe.

Pour Dmytro Malyk, les traditions démocratiques du Canada sont une des forces d’attraction pour les Ukrainiens qui viennent y vivre, et c’est quelque chose que le Canada partage avec le gouvernement actuel de l’Ukraine, dit-il.

L’Ukraine a ses problèmes, admet-il. Les institutions démocratiques ne sont pas parfaites, mais elles sont démocratiques, quoi qu’on en dise.

Avec des informations de Cameron MacLean