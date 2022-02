Une cérémonie de citoyenneté accélérée pour un couple canadien bloqué en Ukraine

Alona Boniak et Stanislav Grytsenko sont présentement dans un train en direction de Lviv située à 1000 kilomètres de Dnipro, là où ils étaient pour voir leur famille.

Des retrouvailles tant espérées, complètement chamboulées par l’invasion russe en territoire ukrainien.

Le couple souhaite rentrer au Canada.

Un enjeu de taille, puisque Stanislav Grytsenko, 37 ans, pourrait être forcé de demeurer en Ukraine, sous le coup d’une mobilisation générale pour tous les hommes de 18 à 60 ans qui ne peuvent sortir du pays.

Extrait de l'entrevue avec Alona Boniak Photo : iStock

Une cérémonie virtuelle

C’est au bout de son téléphone cellulaire, entassée dans un wagon de train avec six autres passagers, dont son conjoint, que Alona Boniak nous raconte son histoire.

Nous sommes citoyens, nous avions l’examen final, mais il ne manquait plus que la cérémonie. C’était plus long en raison de la COVID. Notre député nous a permis de faire la cérémonie samedi soir , explique-t-elle.

Informé de la situation de ces deux Canadiens d'origine ukrainienne, Joël Lightbound, avec son équipe, a fait des représentations auprès du ministère de l’Immigration.

Le député de Louis-Hébert, au gouvernement fédéral, Joël Lightbound Photo : Radio-Canada

On a réussi à devancer une cérémonie de citoyenneté, privée, à distance. Ils auront maintenant accès à tous les services consulaires pour rentrer au bercail , souligne le député de Louis-Hébert.

Une étape importante pour aider le couple, mais c’est loin d’être la dernière.

En ce moment, c’est le ministère qui poursuit les démarches. On reste à leur disposition, bien sûr. Mais le ministère travaille à trouver la meilleure façon pour leur remettre les documents officiels , poursuit-il.

Alona espère qu’avec ces papiers, son mari pourra quitter l’Ukraine, malgré l’interdiction en vigueur pour les hommes.

Direction : la Pologne

Leur histoire, d'abord révélée par Le Soleil, permet aussi de mieux comprendre tous les déplacements qui sont en cours à l’intérieur du pays. Le Haut Commissariat pour les réfugiés indique que la guerre a fait 368 000 déplacés jusqu'à maintenant.

On doit se rendre dans l’Ouest, vers la Pologne. C’est cet endroit où la frontière est plus sécuritaire. Donc, on se rend à Lviv, en premier. Et puis, on ne sait pas encore comment on va faire pour parcourir les autres kilomètres pour nous rendre à la frontière , confie Alona Boniak.

De Dnipro, ils doivent effectuer un voyage en train d’environ 14 heures. À Lviv, ils seront encore à quelque 80 kilomètres de la frontière polonaise.

On espère que rendus à Lviv, on saura si le consulat canadien en Pologne peut trouver une façon de nous remettre les papiers à la frontière , précise-t-elle.

Elle sait qu’ils ne sont pas les seuls à se diriger à cet endroit, en passant par Lviv. Nous sommes huit dans un wagon de quatre passagers normalement. Mon mari est le seul homme, il y a quatre enfants.

Des réfugiés arrivent en grand nombre à Medyka, en Pologne. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

L’espoir

Alona a entendu parler de nombreux Ukrainiens en attente près de la frontière.

C’est très difficile , dit-elle, calmement. On lit les nouvelles. À chaque minute, on a l’impression que ça s'aggrave.

Elle est déterminée à revenir à Québec, sa ville d’accueil avec son conjoint.

Je ne peux pas laisser mon mari.

Avec des informations de Raphaël Beaumont-Drouin