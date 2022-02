Jules Burnotte fier de ses Jeux, mais incertain quant à son avenir

De retour de Pékin, le Sherbrookois de 25 ans s'est arrêté chez lui cette fin de semaine avant d'aller disputer les trois dernières coupes du monde de la saison de biathlon, en Europe.

J'étais vraiment content de ce que j'ai réussi à faire. J'étais content d'avoir réussi à sortir de bonnes performances, surtout cette semaine-là et cinq jours de suite. Ça a été vraiment au-delà de mes espérances , s'est-il réjoui en entrevue avec Radio-Canada.

Il a réussi à se qualifier pour le départ de masse, réservé à 30 des 92 meilleurs biathloniens au monde. Il a conclu cette course au 18e rang.

Entre-temps, on a aussi fait une 6e place au relais. Ça a été le meilleur résultat aux Jeux olympiques pour le Canada depuis toujours , ajoute l'athlète.

À 25 ans, Jules Burnotte ne sait toutefois pas s'il compte reprendre un entraînement intensif pour les quatre prochaines années, afin de participer aux Jeux olympiques d'hiver 2026, qui auront lieu à Milan et à Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Le sport, c'est le fun. J'ai eu de bons résultats cette année. C'est sûr que ça m'encourage, mais je vais avoir des réflexions au printemps et on verra ce que ça donne , confie-t-il.

Diplômé en philosophie, il souhaite être accepté à l'Université de Sherbrooke en éducation physique l'automne prochain.

En m'inscrivant, ça ne voudra certainement pas dire que j'arrête le sport. J'ai quand même quelque chose en dedans qui ne s'effacera jamais de la compétition.

Lors de son court passage à Sherbrooke ce week-end, le biathlonien a renoué avec son ex-entraîneur Pierre Racicot. Son ami de longue date n'est pas surpris de sa progression.

C'est un bon travaillant et il a de bonnes qualités physiques aussi. Il a une bonne génétique, une bonne hérédité. Tu allies les deux, ça fait quand même un bon athlète.

Quant à ses parents, ils ont été impressionnés par les réalisations de leur fils, qui a dû surmonter plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années.

« On était très content de le voir et surtout qu'il ait atteint et dépassé ses objectifs. On était heureux pour lui »