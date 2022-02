Une émission française en tournage sur le fjord

Bien connue en France, Echappées Belles parcourt le monde afin de rencontrer des passionnés de nature et d'aventure. Le réalisateur Mathieu Despiau souhaite faire découvrir davantage la région et l’hiver québécois.

C'est toujours d'avoir un regard un peu esthétique sur les gens et les lieux qu'on découvre. On se concentre surtout sur la belle image, un bel aspect des gens et ce qu'on essaie, c'est de faire voyager les gens à travers notre émission.

Après avoir tourné à Québec et à l'Anse-Saint-Jean, ils se sont arrêtés à la Baie pour capturer les paysages du fjord. Ils avaient aussi comme objectif de visiter le plus grand mordu de pêche de la région : Rémi Aubin.

L'équipe de tournage de France TV est à Saguenay pour capturer les paysages du fjord et faire découvrir le passionné de pêche Rémi Aubin au reste du monde. Photo : Radio-Canada

L'important pour moi, c'est que la région soit fière et qu'on soit encore une fois vu par le monde entier. On est la plus belle place au monde et ça je le crois sincèrement. Le plus beau fjord au monde est ici , explique M. Aubin.

Les français ont pu admirer les glaces de Grande Baie samedi et le sentier Eucher dimanche. L'animateur Ismael Khelifa s'épate devant l'hiver au Saguenay.

C'est une expérience extrêmement puissante de marcher sur cette glace, d'être avec ces gens et de découvrir aussi, alors que nous, on ne connaît pas ces climats , précise-t-il.

L'équipe de tournage se dirigera ensuite à l'Îsle aux-Coudres et à Montréal. Leur émission sur le Québec sera diffusée en avril.

D’après le reportage de Béatrice Rooney