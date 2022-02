L’Abitibi-Ouest souhaite mieux accompagner le développement du secteur bioalimentaire

Elle veut aussi favoriser le réseautage et le partage d'information entre les acteurs du secteur.

Pour ce faire, elle compte dresser l'état de la situation de la filière et dégager les actions à entreprendre dans les prochaines années.

L'ensemble des intervenants, des producteurs, aux distributeurs, en passant par les transformateurs sont invités à trois ateliers virtuels en mars prochain.

Le directeur du service de développement à la MRC Éric Fournier dit que le but des rencontres et de voir avec les entreprises quelles sont les actions à mettre en place pour favoriser la consommation locale, que ce soit par la promotion, revoir la logistique de livraison et quelles sont les petites actions à entreprendre pour aider davantage ces entreprises.

On constate depuis quelques années qu'il y a un nombre grandissant de producteurs maraichers et de transformateurs alimentaires sur le territoire et il y a un intérêt des consommateurs, on constate que les achalandages dans les marchés publics sont de plus en plus grands et la pandémie a aussi fait naitre un nouvel intérêt pour tout ce qui est produits locaux, produits du terroir. Donc on souhaite profiter de cet engouement-là pour accompagner les producteurs et faire en sorte qu'on réponde à la demande des consommateurs , dit-il.

D'ailleurs, Éric Fournier rappelle que la région compte une trentaine d'entreprises de production et de transformations alimentaires, ce qui rend la démarche nécessaire.

Dans les dernières années, il y a un accroissement quand même assez important du nombre de personnes qui cultivent, mais aussi on a beaucoup de nouveaux transformateurs. On a fait un petit inventaire et on arrive rapidement à près d'une trentaine de gens qui produisent ou transforment des produits alimentaires sur notre territoire et on exclut tout ce qui est élevage des animaux. C'est vraiment au niveau de la culture maraichère ou encore de la transformation , mentionne le responsable.

Les trois ateliers auront lieu les 2, 17 et 24 mars prochain.