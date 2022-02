Le cri du coeur d’un Ukrainien d’origine : « J’ai dit à ma mère, prépare tes valises »

Bravant le froid et le vent de la rue des Forges, à Trois-Rivières, il tient haut le drapeau de l’Ukraine et porte une pancarte sur laquelle est écrit : « Fiers d’être Ukrainiens, gloire à l’Ukraine ».

Ievgen Kupriianenko réside au Québec depuis plus de sept ans. Il demeure très attaché à son pays d’origine. Les yeux rivés sur les écrans depuis le début de l’invasion, il ne peut demeurer silencieux seul chez lui : Le nom que je ne veux pas citer qui est au Kremlin, il nie l’existence. Selon son interprétation de l’histoire, il nie l’existence du peuple ukrainien. Je veux lui dire que moi, je suis fier d’être Ukrainien et que j’existe. On a une langue à part, on a notre culture à part. On a nos traditions, on a notre culture, notre architecture, on a notre pays. Il existait, il existe et il existera pour toujours, quoi qu’il veut faire avec nous.

Il reconnaît que la Russie est une puissance militaire importante, c’est pourquoi il espère un miracle. Il espère que son peuple résiste à l’invasion russe.

Ievgen Kupriianenko réside au Québec depuis plus de 7 ans. Photo : Radio-Canada

Il prépare l’évacuation de sa mère

Sa mère vit toujours en Ukraine, à une vingtaine de kilomètres de Kiev, en bordure de la frontière polonaise. Il se tient prêt à la faire évacuer à tout instant.

« Moi je disais à ma mère, prépare tes valises, prépare de l’eau, prépare de la nourriture puis fais le plein, prends des canisses de diesel, si je te dis, tu vas aller à la frontière polonaise. » — Une citation de Ievgen Kupriianenko

Rassemblement solidaire

En soutien aux Ukrainiens, le Comité de Solidarité Trois-Rivières invite les citoyens à se rassembler pour la paix ce lundi 28 février au parc Champlain ,à midi.

D’après les informations de Magalie Masson