Un groupe communautaire noir offre des livres à Fort Saskatchewan

C’est une question d’éducation personnelle et communautaire , explique la présidente de la Fort Black Society et conseillère municipale de Fort Saskatchewan, Jibs Abitoye.

Ce qui rend les gens racistes, c’est l’ignorance. Quand on s’éduque, on apprend et quand on en sait plus, on agit mieux , ajoute-t-elle.

Lancée l’an dernier pour soutenir les résidents noirs de la municipalité, la Fort Black Society a créé le projet de distribution de livres pour rendre accessible des récits écrits d’auteurs noirs ou à propos de personnalités noires comme Rosa Parks et Aretha Franklin.

L’un des buts de l’initiative est d’ouvrir les portes des écoles aux oeuvres des auteurs noirs. La société a ainsi travaillé avec une entreprise locale afin d’offrir 120 livres aux écoles environnantes et à la bibliothèque, en plus d’en offrir dans des lieux régulièrement fréquentés, comme l’épicerie.

Des membres de la société ont également offert des ateliers de lecture à l’école suivis de discussions.

Ça fait du bien de voir l’intérêt et l’engagement des jeunes, de les entendre dire : ‘finie l’intimidation, l’injustice s’arrête ici, on doit faire mieux’ , note Jibs Abitoye.

C’est vraiment encourageant, ça me donne de l’espoir pour mes enfants.

Rassembler la communauté

Professeure en 4e année du primaire, Bonnie Matichuk a adopté sa fille Sarah-Marie en Haïti. Comme mère d’un enfant noir à Fort Saskatchewan, elle raconte qu’il lui était difficile de trouver des livres et des jouets adaptés.

Il m’a toujours fallu faire des efforts supplémentaires pour trouver des jouets qui la représentaient , explique-t-elle.

C’est important pour tout le monde de connaître le Mois de l’histoire des Noirs. Pas seulement pour les personnes noires, mais aussi pour les personnes blanches , note Sarah-Marie, aujourd’hui âgée de 13 ans.

L’importance de l’éducation communautaire est aussi ce qui a incité l’agente de la Gendarmerie royale du Canada Lauren Mowbray à s’impliquer dans les activités du Mois de l’histoire des Noirs.

En collaboration avec la Fort Black Society, elle s’est rendue à l’école pour lire avec les enfants et les aider à développer un certain confort dans les discussions traitant des différentes origines ethniques.

Je suis venue en tant que personne blanche, comme alliée de la Fort Black Society , explique-t-elle.

Du côté de la société, on dit constater plus d’ouverture à l’inclusion au fil des ans.

Jibs Abitoye espère que les événements comme les ateliers de lecture aideront à poursuivre la discussion au-delà du Mois de l’histoire des Noirs.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi