Anne Vinet-Roy réélue à la tête de l’AEFO

Anne Vinet-Roy a été réélue dimanche à la présidence de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens lors de l’assemblée annuelle de l’organisme. Le 1er septembre, elle entamera donc un deuxième mandat de deux ans.

Mme Vinet-Roy est originaire de la région de la Capitale-Nationale. Elle a enseigné à Timmins pendant plus de deux décennies et a occupé différents rôles au sein de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO , dont le poste de première vice-présidente du syndicat de 2008 à 2012.

Dans les prochaines années, elle dit vouloir s'attaquer notamment à l'avenir de la langue française ainsi qu'aux ramifications de la pandémie.

On est conscient de ce que vous endurez, qu'il y a une fatigue collective , a-t-elle dit devant l'assemblée.

Gabrielle Lemieux, membre de l’Unité 57 – Nord-Ouest publique, s’était également présentée au poste de présidente. Elle a finalement été réélue au poste de première vice-présidente du comité exécutif de l'association. Marc-Éric Audet a aussi été réélu au titre de deuxième vice-président.

Des prix décernés à des enseignants

L'assemblée annuelle s'est déroulée de manière virtuelle de samedi au dimanche midi. Samedi, des prix Mérite ont été présentés à deux enseignants qui se sont démarqués aux yeux de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO .

Christian Prémont, de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère à London, a reçu cette distinction pour son engagement syndical exceptionnel auprès des membres de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO dans les lieux de travail .

Danielle Gauthier, de l’École catholique Ste-Thérèse à Ramore, s'est pour sa part démarquée pour son engagement auprès de la jeunesse franco-ontarienne et sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la culture francophone .

D'autres détails suivront.