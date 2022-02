Réouverture des bars et fin du télétravail obligatoire lundi au Québec

Fermés depuis le 20 décembre, les bars et les casinos et les salles de billard pourront rouvrir leurs portes dès lundi, mais ne pourront accueillir que des clients adéquatement vaccinés, dont le nombre sera limité à 50 % de la capacité permise dans chaque établissement.

Le karaoké et la danse n’y seront cependant pas permis avant le 14 mars.

Les bars devront de plus offrir leur dernier service à minuit et fermer à 1 h.

Des changements interviennent également en ce qui a trait aux salles de spectacle, cinémas et lieux de culte, qui pourront rouvrir à 100 % de leur capacité plutôt qu'à 50 % de celle-ci.

Quant aux cérémonies comme les mariages ou les funérailles, elles n’auront plus de limite de capacité, tout comme les congrès et les événements sportifs et culturels qui se tiennent dans des salles de 10 000 spectateurs et moins.

Lundi voit également la reprise des tournois et compétitions sportives, à l’école comme ailleurs.

Un peu plus de liberté pour les personnes âgées

Dans les CHSLD et les ressources intermédiaires, 10 résidents pourront dès demain s’asseoir à une même table pour manger.

Les proches aidants et les visiteurs pourront de plus de nouveau avoir accès aux espaces communs et plus seulement à la chambre des résidents.

Ces derniers pourront également recevoir un plus grand nombre de visiteurs. Le nombre maximum autorisé était de deux par jour. Québec suggère maintenant de limiter les visites à un maximum de 10 personnes.

Le télétravail, quelques jours par semaine?

Québec enlève par ailleurs l’obligation pour les employeurs de permettre à leurs employés de faire du télétravail quand cela était possible.

Les travailleurs qui apprécient cette façon de faire ne devraient pas s’inquiéter, toutefois, de voir à nouveau leur quotidien complètement chamboulé, selon Marianne Plamondon, avocate en droit du travail, qui constate que la plupart des employeurs opteront pour une formule hybride pour tenter de trouver un juste milieu entre travail à la maison et au bureau.

La pénurie de main-d’œuvre explique notamment cet intérêt, dit-elle.

En ce moment, les employeurs n’ont pas le choix de se montrer des employeurs de choix, de se montrer attractifs, d’offrir un emploi intéressant. […] C’est sûr qu’il y a beaucoup de choix en ce moment pour les employés, ils peuvent facilement changer d’emploi où il y a d’autres alternatives , souligne-t-elle.

Le télétravail commence d’ailleurs déjà à faire évoluer le droit.

Une première décision favorable à une travailleuse qui s’est blessée durant sa pause alors qu’elle était en télétravail et qu’elle descendait des escaliers pour aller manger son dîner a été rendue au Québec.

Et même si Mme Plamondon pense que la décision va être portée en appel, elle affirme que pour toutes sortes d’éléments qui concernent le télétravail, par exemple les outils de travail, on peut s’attendre à avoir une panoplie de nouvelles décisions dans la prochaine année, année et demie .

Cet automne, un travailleur sur quatre aura déserté le centre-ville de la métropole, estime la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.