À London, la fermeture de petites salles de spectacle préoccupe les artistes locaux

À London, dans le Sud-Ouest ontarien, des artistes et autres acteurs de la scène musicale locale estiment que la ville doit en faire davantage pour soutenir les petites salles de spectacle.

Jim Ferreira a ouvert l’établissement Old East 765 Bar & Grill en 2016. Son objectif, dit-il, était d’en faire le lieu de divertissement le plus diversifié de London.

Au cours de ses six années d'activité, le bar a accueilli des artistes de tous genres sur sa scène, peu importe leurs compétences et leur talent, à l'occasion de soirées de karaoké, de hip-hop, d’humour ou encore des spectacles de drag et des sessions de jam libre.

Mais des années de construction routière et la pandémie ont porté un coup dur aux affaires de l’établissement. Le coup de grâce a été la vente du bâtiment à une société de promotion immobilière. Après avoir fait ses adieux à ses clients lors d'une soirée spéciale mettant en vedette 25 groupes le week-end dernier, le bar Old East 765 ferme définitivement ses portes ce dimanche.

Jim Ferreira s’inquiète maintenant de l’avenir de la scène musicale indépendante à London.

La communauté doit s'unir pour soutenir les lieux qui encouragent la musique et les arts vivants, plus que jamais , dit-il.

Dans les dix dernières années à London, nous avons accueilli les Country Music Awards, les prix Juno et tant d’événements de divertissement d’envergure nationale, majeure. Ce qui est triste, c'est que ça ne se [répercute] pas à plus petite échelle. Il faut en faire plus.

Le bar Old East 765, à London, ferme ses portes. Photo : Gracieuseté Jim Ferreira

Plusieurs autres salles d'une capacité de 200 à 400 personnes ont fermé leurs portes à London récemment. L'année dernière, l'emblématique Call the Office Bar & Nightclub a dû mettre la clé sous la porte en raison d’une diminution des marges de profit, selon son propriétaire Darren Quinn.

En juillet, le London Music Club, sur la rue Colborne, a été vendu et a dû fermer.

Les vétérans de la scène musicale locale se souviendront également d’autres bars comme le Black Shire Pub, Alex P. Keaton, APK Live, Salt Lounge et Honest Lawyer, qui ont tous fermé entre le début des années 2000 et les années 2010.

Cela rend la tâche plus difficile aux musiciens qui veulent atteindre un public local, se bâtir une clientèle.

Il y a plusieurs lieux qui sont très bien, mais qui ont une capacité de 300 à 400 places. Pour quelqu'un comme moi qui va attirer une foule d’une centaine de personnes, peut-être 200 si je m’associe à un autre artiste, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Et on dirait que les quelques options qui existaient ont fermé , explique l'artiste indie-pop Ben Heffernan, qui se produit à London depuis plus de dix ans.

Pour des musiciens comme lui, peu importe leur genre musical, les petites salles présentent de nombreux avantages. C’est notamment l’occasion de développer une relation public-artiste.

Les micro-brasseries, les salles de quilles et d’arcades peuvent également représenter des options pour les artistes locaux. Mais ceux-ci apprécient surtout les endroits plus intimes où la musique est placée au centre, et pas seulement en toile de fond ou dans le coin d’une salle.

Une autre solution pourrait être de se tourner davantage vers les spectacles à domicile, avance Jared Ellul, qui est membre du groupe local The Heart Attack Kids depuis huit ans.

Je pense que ça va finir par prendre de l’ampleur. Si vous êtes un musicien en tournée et qu'il n'y a pas de salle adaptée à vos besoins, alors peut-être que vous trouverez la maison de quelqu'un pour faire votre spectacle, dit-il. C’est un autre monde en soi.

Il espère toutefois que des passionnés de musique seront en mesure de rouvrir certaines des petites salles de London, où d'en fonder de nouvelles.

« J'ai vécu parmi les meilleurs moments de ma vie dans ces petites salles. » — Une citation de Jared Ellul, musicien

C'est de cette façon que les gens découvrent des artistes qui finissent par grandir et remplir d'autres salles plus grandes. Sans ce tremplin ou ce point de départ, comment peut-on débuter comme artiste?

Avec les informations d'Angela McInnes, CBC