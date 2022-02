La Ville d’Ottawa propose des améliorations au projet de trottinettes électriques

Toutefois, certains membres du comité sur l'accessibilité de la Ville remettent toujours en question le projet, malgré une réglementation plus stricte proposée par la municipalité. Un rapport doit d’ailleurs être présenté devant le comité des transports, mercredi.

Ce serait la troisième saison du projet pilote dans la capitale fédérale. Jusqu’ici le projet a connu un certain succès. Selon les chiffres officiels de la Ville, 127 000 usagers ont utilisé les trottinettes électriques depuis leur mise en service et près d’un demi-million de trajets ont été effectués dans le noyau urbain d’Ottawa.

Mais certains s'inquiètent des dangers que les trottinettes électriques représentent pour les piétons, en particulier ceux qui ont une déficience visuelle ou motrice.

Les critiques face au projet font notamment valoir que ces engins électriques sur deux roues peuvent constituer un danger lorsqu’ils sont mal stationnés en plus de filer silencieusement à des vitesses allant jusqu’à 20 km/h.

Améliorations proposées

La Ville d’Ottawa tente actuellement de répondre à certaines de ces préoccupations. Elle propose notamment que les trottinettes électriques soient munies d’un système qui émet un son clairement audible lorsqu'elles sont en mouvement.

La Ville suggère également que les appareils soient dotés d’un système de géolocalisation amélioré qui utilise les données GPS pour ralentir à distance les trottinettes qui circulent à un endroit interdit, par exemple.

Il faut une application pour utiliser les trottinettes (archives). Photo : CBC/Francis Ferland

Les entreprises qui gèrent la location de ces trottinettes électriques libre-service à Ottawa auraient aussi un délai plus serré pour déplacer leurs trottinettes mal stationnées sur le territoire. Elles auraient 15 minutes, plutôt qu’une heure, comme c’était le cas l’année dernière.

Inquiétudes

Je suis très sceptique à ce sujet , a déclaré Wayne Antle, président de la section Ottawa-Gatineau de l'Alliance pour l'égalité des aveugles canadiens.

Ce dernier doute que la technologie de géolocalisation soit à la hauteur.

Ce qui m'inquiète, c'est qu'on vante en quelque sorte cette technologie alors qu'elle n'a pas fait ses preuves. En gros, on utilise des piétons vulnérables comme cobayes et ce n'est vraiment pas acceptable , dit-il.

La nouvelle règle des 15 minutes est une amélioration bienvenue, mais elle n'éliminera pas tous les risques de chute ou de blessure en raison d’une trottinette mal garée, croit Kate Riccomini, responsable du programme de défense des droits et d'engagement communautaire sur l'accessibilité à la fondation INCA, l'organisation nationale qui soutient les Canadiens aveugles ou malvoyants.

Kate Riccomini, une personne avec des limitations de la vue et représentante de personnes mal-voyantes, n'est toujours pas convaincue que les règles plus sévères proposées par la Ville pour une troisième saison des trottinettes électriques libre-service seront suffisantes. Photo : Alexander Behne/CBC

Si je rencontre une trottinette et que je trébuche dessus en allant faire mes courses, j'ai déjà trébuché dessus. Cela ne va pas vraiment m’aider qu'elle ne soit plus là sur le chemin du retour , illustre Mme Riccomini.

L’idée de munir les trottinettes électriques d'un système d'émission sonore est bien accueillie par Mme Riccomini qui remet toutefois en question son adéquation.

Le comité consultatif sur l'accessibilité de la Ville s'est prononcé contre le renouvellement du projet pilote de trottinettes électriques.

Chris Schafer, qui est vice-président des affaires gouvernementales de la société de trottinettes électriques Bird Canada, dit trouver la situation regrettable, car au moins un autre comité d’Ottawa, dit-il, a recommandé que le programme aille de l'avant avec des propositions de modifications similaires.

Bird Canada est une des trois entreprises qui offre des trottinettes libre-service (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Nous voulons finalement avoir un programme qui profite non seulement à nos usagers, mais au grand public d'Ottawa , a-t-il déclaré.

L’entreprise de location de trottinettes électriques Bird Canada a reçu 89 plaintes concernant le stationnement non conforme de ses transporteurs sur deux roues, alors que les concurrents Lime et Neuron en ont reçu respectivement 215 et 1 139.

Mais une enquête menée à la fin de la dernière année a démontré que la plupart des gens n'avaient jamais signalé leurs préoccupations.

Critères resserrés pour les entreprises de location

Le président du comité des transports, le conseiller Tim Tierney Tierney a indiqué que la Ville prévoyait de rationaliser son processus de plainte.

Il a également déclaré qu’elle souhaitait hausser les critères de sélection pour les entreprises intéressées à soumissionner pour offrir le service sur le territoire. Elles pourraient devoir débourser des frais d’ouverture de dossier de 100 000 $.

Le président du comité des transports a également dit que la Ville souhaitait réduire à 900 le nombre de trottinettes libre-service en circulation et limiter à deux le nombre d'entreprises qui offrent le service de location sur le territoire.

Afin de faciliter le signalement, un numéro d’identification est imprimé sur chaque trottinette électrique (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

L’an dernier, trois entreprises géraient les quelque 1200 trottinettes électriques libre-service en circulation sur le territoire d’Ottawa.

Il a aussi ajouté que ces entreprises devront prouver que leurs trottinettes électriques répondent aux exigences de sécurité.

Le conseiller Tim Tierney a cependant précisé qu'il n'y avait aucune garantie que le programme de trottinettes électriques se poursuive cette année.

Le rapport en ce sens sera présenté au comité des transports de la Ville d’Ottawa, mercredi.

