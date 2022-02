COVID-19 : baisse de 23 hospitalisations et 5 nouveaux décès au Québec

Le Québec recense 23 hospitalisations de moins et 5 décès supplémentaires liés à la COVID-19.

Les centres hospitaliers du Québec comptent actuellement 1456 patients soignés pour la COVID-19.

Un total de 98 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 2 de moins que la veille.

Avec 5 nouveaux décès, le bilan s'élève maintenant à un total de 13 974 morts en lien avec le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Les autorités signalent 1036 cas déclarés par tests PCR portant à 921 032 le nombre de cas enregistrés depuis février 2020.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fait aussi état de 691 éclosions actives au Québec.

Il souligne également que 15 604 analyses ont été effectuées, pour un taux de positivité de 7,7 %.

À l’heure actuelle, 91 % de Québécois de plus de cinq ans ont reçu une première dose de vaccin, 86 % ont reçu deux doses et 51 % en ont eu trois, selon les données du Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS .

