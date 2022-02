Le marché immobilier au Témiscamingue se rétrécit

Le manque de maison à vendre se fait de plus en plus sentir dans la ville de Témiscaming.

La courtière immobilière Clara Meunier Gauthier qui a vendu cette semaine la dernière propriété en ville inscrite chez elle parle d’une rareté jamais vue.

Elle affirme qu'elle reçoit souvent de nombreuses offres d'achat au-delà du prix demandé pour les quelques maisons qui étaient sur le marché les derniers mois.

On a vraiment un énorme bassin d'acheteur, c'est vraiment très impressionnant et lorsqu'on a quelque chose sur le marché, ça ne reste pas longtemps , dit-elle.

En moyenne une maison restait sur le marché au Témiscamingue 130 jours en 2021 alors qu'en 2020, c'était plutôt 217 jours.

Un délai qui passe parfois à une dizaine de jours seulement.

Selon elle, cette pression sur le marché immobilier est due à la rareté des propriétés à vendre et le grand bassin d'acheteurs qui proviennent de l'extérieur.

Il y a l'effet COVID qui a emmené des gens du coin de Toronto ou des grandes villes du Québec qui voulaient s'en venir dans des endroits où on a plus d'espace et où les maisons sont moins chères parce que la flambée des prix dans ces grandes villes là a fait que les jeunes familles n'ont plus nécessairement les moyens de s'acheter une maison, même une maison de base. Alors ici les prix sont accessibles pour eux, ils viennent chez nous et on est content de ça , explique la courtière.

Selon la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue, les ventes étaient en hausse de 8 % l'an passé au Témiscamingue.

À Témiscaming également il y a eu un regain du marché avec 43 ventes en 2021 par rapport à 35 ventes en 2020.

Et la pression sur le marché local a fait baisser davantage l'inventaire des maisons à vendre, explique le directeur Robert Brière.

Au Témiscamingue, on a terminé l'année 2021 avec 71 propriétés, l'année précédente on avait terminé avec 145 propriétés [...] L'inventaire baisse considérablement. À Témiscaming si on prend le mois de janvier de l'an passé, on avait 9 maisons à vendre, en janvier passé il en restait 4 seulement , dit-il.

Il affirme aussi que le prix des maisons au Témiscamingue attire les acheteurs de l'extérieur de la région.

« Je crois fermement que le marché ontarien est venu jouer considérablement dans le marché du Témiscamingue. » — Une citation de Robert Brière

Quand on regarde, les ventes des deux dernières années sont particulièrement intéressantes au Témiscamingue de façon générale. En 2020, il y a 196 ventes, en 2021 on en comptait 212. C'est quand même considérable, considérant qu'avant ça, il y a eu 130 et 160 ventes environ en 2018 et 2019. Donc depuis deux ans, le marché au Témiscamingue est très actif , a fait savoir Robert Brière.

Et ça donne que depuis deux ans avec la pandémie, c'est clair que plusieurs acheteurs viennent du côté ontarien. [Peut-être] pour se trouver une propriété secondaire, probablement c'est plus ça. Les gens de par le fait même de la pandémie, ils ont dépensé beaucoup plus localement, les vacances aussi se faisaient de façon locale, alors les gens ont regardé plus près de chez eux pour investir et en Ontario aussi il y a eu une baisse des maisons à vendre , ajoute-t-il.

Il s'attend par contre à une reprise du marché avec l'annulation des mesures sanitaires.