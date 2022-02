Plus d’évacuations d’Afghans jusqu’à l'amélioration de la situation de ceux à l'étranger

Les talibans n'autoriseront plus d'évacuations d'Afghans souhaitant quitter leur pays jusqu'à l'amélioration de la situation de ceux déjà évacués à l'étranger, a annoncé dimanche leur porte-parole.

Le gouvernement a la responsabilité de protéger les gens, donc [les évacuations d'Afghans] seront arrêtées jusqu'à ce que nous ayons l'assurance que leur vie n’est pas mise en danger dans les pays où ils sont évacués, a déclaré lors d'une conférence de presse Zabihullah Mujahid, porte-parole du régime des talibans.

Plus de 120 000 Afghans et binationaux ont été évacués jusqu'au 31 août dernier et le départ d'Afghanistan des derniers soldats américains, deux semaines après la prise de Kaboul par les fondamentalistes islamistes.

Des centaines d'autres ont ensuite été autorisés à quitter le pays par avion, mais la dernière évacuation officielle par la voie des airs a eu lieu le 1er décembre.

Des évacuations occasionnelles ont toujours lieu par la route via le Pakistan.