L’assouplissement des mesures sanitaires vous angoisse? Vous n’êtes pas seul

Margaret Loniewska a un enfant qui n’est pas admissible à la vaccination contre la COVID-19, et des parents âgés qui ont besoin de soins. Pour ces raisons, elle dit avoir toujours été « extrêmement prudente » pendant la pandémie.

Alors que l’Ontario s’apprête à assouplir davantage les mesures sanitaires la semaine prochaine, cette résidente de Toronto confie qu'elle ne sait pas quoi faire et se demande comment assurer sa sécurité et celle de ses proches.

À partir de mardi, les Ontariens pourront se rassembler dans les lieux publics intérieurs sans limites de capacité et sans avoir besoin de présenter leur passeport vaccinal. Les commerces pourront toutefois, à leur discrétion, continuer d’exiger une preuve de vaccination.

Même si Margaret Loniewska estime qu’il serait temps que sa fille apprenne à mieux connaître sa grand-mère, elle a décidé pour l’instant de ne pas les réunir, par prudence. Sa mère de 83 ans est sur le point d'entrer dans un foyer de soins de longue durée, ce qui l'inquiète.

Nous allons juste devoir prier et espérer que tout se passera bien , dit-elle.

Ce n’est pas fini

La Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'Université de Toronto, souligne que, même si les mesures de santé publique disparaissent, la pandémie est encore là.

Elle croit que les gens doivent rester vigilants malgré l'assouplissement des restrictions.

Bien que 90 % de la population soit entièrement vaccinée, les personnes âgées et les personnes non vaccinées ou immunosupprimées doivent faire très attention à qui elles voient et où elles vont, selon la Dre Banerji.

Les communautés autochtones, en particulier celles du Nord de l'Ontario, devraient par ailleurs bénéficier d'un soutien supplémentaire en matière de tests, de transport et de santé mentale, ajoute-t-elle.

Et puisque l’accès aux tests de dépistage est encore très limité dans la province, Anna Banerji estime qu’il sera difficile d’évaluer pleinement les risques.

Margaret Loniewska (à droite), entourée de ses parents et de sa fille. Malgré l'assouplissement des restrictions sanitaires, elle préfère pour l'instant que sa fille n'aille pas visiter sa grand-mère dans son foyer de soin de longue durée. Photo : Gracieuseté Margaret Loniewska

Alors que le temps commence à se réchauffer, la Dre Banerji conseille à la population de prioriser les activités à l'extérieur. Aller chercher sa troisième dose de vaccin, pour ceux qui ne l’ont pas encore reçue, est aussi essentiel selon elle. La médecin recommande par ailleurs aux gens d’élargir progressivement leur bulle sociale, sans se précipiter, plutôt que d’abandonner toutes les mesures d’un seul coup.

C'est ce qu'a fait le Torontois Alexander Eidelman, tout au long de la pandémie. Étant donné qu’il travaillait déjà de la maison depuis des années, il dit ne pas avoir été aussi durement affecté par le confinement que d’autres. Il croit dans tous les cas que la province doit clarifier ses intentions pour la suite des choses.

J'ai l'impression que nous nous orientons vers une logique du "chacun pour soi" , dit-il.

En Ontario, nous avons vu des fermetures et des réouvertures en yo-yo […]. Est-ce que ça va être le cas à nouveau?

Alexander Eidelman ajoute que son anxiété pourrait être apaisée si des mesures plus claires étaient prises pour contrôler le virus en dehors des campagnes de vaccination, et si le message n'était pas centré sur le retour à une réalité prépandémique .

Voulons-nous vraiment revenir "à la normale"?

Avec les informations de Vanessa Balintec, CBC