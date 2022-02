Incendie mortel à Drummondville

C'est un peu avant 1 h 30 dimanche que les pompiers du Service de sécurité incendie de Drummondville ont reçu un appel pour un incendie dans un immeuble à logements de la rue Joël. Rapidement, ils reçoivent l'information qu'une personne se trouve toujours possiblement à l'intérieur.

Une fois sur place, les pompiers se rendent dans un appartement du deuxième étage, où les flammes sont circonscrites.

Les pompiers ont réussi à sortir la sexagénaire inanimée de l'appartement en flammes, mais en vain. Son décès a été constaté plus tard, à l'hôpital. Un septuagénaire a aussi été transporté à l'hôpital pour des « blessures légères », confirme la Sûreté du Québec.

Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant deux heures pour circonscrire l'incendie. Au total, une dizaine de locataires ont été évacués. Tous ont pu réintégrer leur logement, sauf une personne qui a été prise en charge par la Croix-Rouge, selon les pompiers.

Un enquêteur de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec et un technicien en scène incendie se rendront sur les lieux dimanche pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie.