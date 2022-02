Le blogueur saoudien Raif Badawi pourrait être libéré lundi

L'avocat des droits de la personne Irwin Cotler, qui représente M. Badawi sur la scène internationale depuis 2014, affirme que les discussions entre les représentants de l'Union européenne (UE) et ceux du royaume de l'Arabie saoudite ont fait naître l'espoir que le blogueur sera libéré dans les jours qui viennent.

Il précise toutefois que des pressions doivent être exercées pour permettre à M. Badawi de rejoindre sa femme et ses enfants, qui vivent au Québec. Bien que sa peine de prison ait pris fin, Raif Badawi doit encore faire face à une interdiction de voyager pendant 10 ans, à une interdiction de travailler dans les médias et à une amende punitive de 335 000 $ qui a été prononcée au moment de sa condamnation.

Nous parlons d'une sorte de prison sans murs où il est privé de voyage pour les 10 prochaines années , a déclaré Me Cotler, qui est aussi ancien ministre fédéral de la Justice et fondateur du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne.

Ce serait l'équivalent de poursuivre la punition à l'extérieur de la prison, avec la même douleur intense d'être privé de la présence de sa femme et de ses enfants , a affirmé Me Cotler.

Raif Badawi a été emprisonné en 2012 et condamné en 2014 à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et à une amende d'un million de riyals saoudiens pour avoir critiqué les autorités religieuses du pays. Il a reçu 50 coups de fouet en janvier 2015 lors d'une flagellation publique, mais il n'aurait plus été fouetté depuis.

M. Cotler a affirmé qu'il ne craignait pas de nouvelles flagellations pour son client, la Cour suprême saoudienne ayant interdit cette pratique en 2020.

« J'espère qu'il sera libéré comme prévu selon le calendrier islamique le 28 février. » — Une citation de Ensaf Haidar, épouse de Raif Badawi

Sa femme, Ensaf Haidar, a fait le compte à rebours de la date de libération prévue sur son compte Twitter. Elle et les trois enfants du couple vivent à Sherbrooke, au Québec, depuis 2013.

L’emprisonnement de Raif Badawi a suscité une forte condamnation sur la scène internationale.

De nombreuses organisations gouvernementales ainsi que des groupes de défense ont exigé sa libération.

Selon Me Cotler, les écrits pour lesquels M. Badawi a été emprisonné, qui font la promotion des droits de la personne et de la démocratie, sont conformes aux réformes que le prince héritier Mohammed ben Salmane préconise depuis cinq ans, à savoir l'appel à une Arabie saoudite plus ouverte et à un islam plus modéré.

« À ce stade, je dirais qu'il est dans l'intérêt de l'Arabie saoudite de permettre sa libération et de le réunir avec sa famille. » — Une citation de Irwin Cotler, avocat des droits de la personne

En d'autres termes, ce n'est pas seulement la chose juste à faire, mais en termes d'Arabie saoudite, il serait dans son propre intérêt politique, économique et national de le faire , a estimé Irwin Cotler.

L'année dernière, la Chambre des communes et le Sénat ont voté en faveur de l'utilisation par le ministre de l'Immigration de son pouvoir discrétionnaire pour accorder la citoyenneté canadienne à Raif Badawi, mais cela ne s'est pas encore produit.

Ottawa se dit préoccupé

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré dans un communiqué qu'il ne pouvait pas commenter spécifiquement le cas de M. Badawi, en raison de la protection de la vie privée.

Le gouvernement du Canada est très préoccupé par le cas de Raif Badawi en Arabie saoudite, a indiqué le ministère dans un courriel. Nous avons toujours plaidé en sa faveur et nous continuerons à utiliser toutes les occasions de le faire. Son bien-être est au cœur de nos préoccupations .

Me Cotler affirme qu’il a eu des discussions avec les ministres des Affaires étrangères et de l'Immigration au sujet de ce dossier. Il a ajouté que la citoyenneté canadienne permettrait au pays d'effectuer des démarches diplomatiques au nom de M. Badawi.

La section francophone canadienne d'Amnistie internationale a déclaré que, d'après les informations dont elle dispose, M. Badawi pourrait être libéré entre le 28 février et le 3 mars, ou en juin, selon le calendrier utilisé pour calculer sa peine.

Quoiqu'il en soit, ils espèrent que la libération interviendra bientôt, compte tenu de la libération d'autres dissidents l'année dernière à l'expiration de leur peine, dont la propre sœur de M. Badawi.

La décision appartient en dernier ressort au gouvernement saoudien, a déclaré la directrice de campagne pour l'organisation de défense des droits de la personne, Colette Lelièvre, ajoutant qu'il est important de maintenir la pression tant que M. Badawi n'est pas libéré et réuni avec sa famille.