Plus de 150 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Des dizaines de milliers d’entre eux ont trouvé refuge en Pologne. Rencontre avec ces réfugiés et les personnes qui les accueillent de l'autre coté de la frontière.

Les Ukrainiens sont nos voisins, presque nos frères , nous dit un bénévole polonais venu au poste frontalier de Dorohusk, à trois heures de Varsovie, pour déposer de l’équipement de soins qui sera livré à l’est.

Malgré les liens culturels qui unissent la Pologne et l’Ukraine, on constate dans les zones frontalières ce qui distingue les deux pays. Dans l’un d'eux, on écrit en alphabet latin, dans l’autre en cyrillique. D’un côté des douanes on se trouve dans l’Union européenne, pas de l’autre.

Et surtout, la frontière qui sépare ces deux pays marque la délimitation entre la paix et la guerre.

Les Ukrainiens quittant le conflit arrivent par dizaines de milliers en Pologne. Photo : Radio-Canada / Franck Pierron

Depuis jeudi, c’est donc chez leurs voisins polonais que des dizaines de milliers d’Ukrainiens viennent trouver refuge.

Certains traversent à pied, d’autres à bord de leurs voitures ou encore d’autocar. Les passagers de ces véhicules sont en grande majorité des femmes et des enfants, puisqu’en vertu de la loi martiale, les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent rester en Ukraine pour défendre leur pays.

Tania est arrivée en Pologne, mais ses parents sont toujours en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Le père de Tania, qui n’a pas encore célébré ses 61 ans, n’a pas pu fuir avec elle. Sa mère a aussi décidé de rester en Ukraine. C’est donc seule que la jeune femme est descendue de l’autocar, vendredi soir, après un voyage périlleux.

« C’est terrible. Je suis montée dans un bus sans pouvoir serrer mes parents dans mes bras, en sachant qu’ils retournent dans une ville bombardée. » — Une citation de Tania, une réfugiée ukrainienne

Nous avons vu des dizaines de chars entrer dans la ville quand nous tentions de quitter , raconte-t-elle à propos du trajet de 24 heures qui lui a permis de relier Kiev à la Pologne. C’est ce qu’on voit dans des films sur la Deuxième Guerre mondiale , ajoute Tania.

Des heures d’attentes

La gare de Premyzi est devenue un véritable centre d'accueil pour les réfugiés. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Près du poste frontalier de Medyka, dans le sud du pays, une femme et sa fille posent enfin les pieds sur le sol polonais.

Venues de Lviv, une ville pourtant seulement située à 85 kilomètres, elles ont dû s'armer de patience. Les deux femmes expliquent qu’à elle seule, l’étape de la traversée de la frontière a pris une vingtaine d'heures. J'ai marché presque 20 kilomètres à pied parce qu'il n'y avait pas de transports, les Ukrainiens, les chauffeurs disaient :"là-bas il y a embouteillage, il n'y a pas moyen de continuer" , raconte Mehdi, un Congolais, arrivé à Kiev il y a deux ans dans l’espoir de trouver une vie meilleure .

Ces Congolais ont dû fuir leur pays d'accueil, en marchant des dizaines de kilomètres. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Ce sont des images dont je ne sais pas si je pourrai les oublier , témoigne cet homme que nous rencontrons à la gare de Premyzi, à une quinzaine de kilomètres de la frontière.

La station où s’arrêtent encore les rares trains qui viennent de Kiev et Lviv est devenue un centre d’accueil de réfugiés. Des bénévoles offrent de la nourriture, des cartes pour téléphones portables, et quelques chaises ou lits pour se reposer après un long voyage.

Des denrées sont distribués aux réfugiés à la gare de Premyzi. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

J’ai mal. C’est difficile de parler. Les gens qui sont ici arrivent de l’enfer , dit, larmes aux yeux, Mira, une jeune polonaise d’origine ukrainienne venue distribuer de la nourriture.

C’est ici que Tatiana tente d’organiser son exil. Elle est arrivée en Pologne avec quelques sacs et un chat visiblement nerveux dans sa cage. Ses parents, originaires de Kharkiv dans l’est de l’Ukraine, sont toujours bloqués au pays.

L'un des rares trains qui est arrivé d'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Je leur envoie de l’argent et j’envoie de l’argent à l’armée ukrainienne. Mais je veux vraiment que ma mère vienne, alors je suis arrivée en premier afin de trouver un endroit où vivre pour que ma famille puisse venir ensuite , explique-t-elle.

« Je n’aurais jamais pensé que nos voisins et nos frères puissent faire une chose pareille. Ça me rend furieuse. » — Une citation de Tatiana, une réfugiée ukrainienne

Si des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont déjà trouvé refuge en Pologne, certains ont choisi de prendre le chemin inverse.

C’est le cas de Yuri, un homme rencontré au poste frontalier de Dorohusk tout juste avant qu’il saute dans un autocar en direction de l’est, et de la guerre.

Je retourne en Ukraine parce que ma région est bombardée, ma femme et mon enfant se cachent dans un sous-sol , raconte cet Ukrainien qui travaillait en Pologne au moment où la guerre a éclaté.

La frontière entre l'Ukraine et la Pologne est devenu le lieu de nombreuses retrouvailles. Photo : Radio-Canada / Franck Pierron

À quelques dizaines de mètres, sur la voie opposée, Maria entend livrer un autre type de combat, loin du front. Répéter aux pays occidentaux que les Ukrainiens ont besoin de leur appui.