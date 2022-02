La guerre en Ukraine leur rappelle leur parcours de réfugiés

Jelena Krstic n’oubliera jamais ce 24 août 1994, à minuit, lorsqu’elle a atterri à l’aéroport international Jean-Lesage. Son arrivée marquait la fin d’un cauchemar, le début d’un nouveau chapitre de sa vie qu’elle ne pensait pas devoir écrire un jour.

À cette époque, la Bosnie-Herzégovine était à feu et à sang. Cette brillante journaliste télé à Sarajevo, la capitale de la Serbie, ne pouvait plus rester.

C’était une question de survie, Je suis partie pour sauver ma tête. Et la suite au Québec n’était pas un long fleuve tranquille.

Tout reconstruire

Je n’ai pas commencé ici à 0, j’ai recommencé ici à moins… je ne sais plus le chiffre. Tout était à reconstruire, à prouver.

À force de courage et de ténacité, elle a fait sa place. Et c’est tout ce qu’elle souhaite aux Ukrainiens qui connaîtront le même sort qu’elle.

C’est un parcours du combattant qui les attend. Mais il faut qu’ils sachent qu’ils ont une place ici qui leur appartient. Ils ont le droit de la prendre. Il y a de la place pour tout le monde.

Après avoir connu la guerre en Syrie, Shahin Abdulmjid est heureux de vivre au Québec. Photo : Radio-Canada

Shahin Abdulmjid était encore adolescent, en 2017, lorsqu’il a quitté la Syrie avec ses parents et ses frères et sœurs. On était obligés, sinon, on serait mort.

Aujourd’hui, il a 22 ans et le sourire de nouveau aux lèvres. Ici, on est bien, on est capable de vivre, d’acheter quelque chose à manger.

Mauvaise considération

Jelena Krstic se souvient du temps où on disait que les réfugiés étaient des immigrés de moindre qualité . Une affirmation qu’elle réfute catégoriquement.

Ce sont juste des gens qui ont eu la malchance de se trouver au mauvais moment au mauvais endroit. On ne choisit pas où est-ce qu’on est, on ne choisit pas où est-ce qu’on meurt. C’est quelque chose qui nous arrive tout simplement.

C’est pourquoi Guillaume Boivin, le directeur général du centre d'aide pour les immigrants Le Tremplin, à Lévis, pense qu’il est important de bien les considérer.

L’accueil d’un réfugié, ce n’est pas comme l’accueil d’une personne immigrante qui a choisi de venir. Ça peut être des gens qui ont vécu des chocs post-traumatiques très intenses, des gens qui sont partis sans avoir eu le temps de ramasser leurs papiers, leurs biens, de l’argent.

Selon l'Organisation des Nations unies (ONU), 150 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine, et la crise pourrait provoquer le déplacement de 5 millions de réfugiés.

La Pologne a annoncé samedi que 115 000 Ukrainiens avaient déjà franchi ses frontières pour s'y réfugier, en réaction à l'attaque russe. La Moldavie, la Hongrie et la Roumanie, entre autres, ont également reçu de nombreux déplacés ukrainiens, a indiqué sur Twitter Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

D'après les informations d'Audrey Paris