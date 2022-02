Des manifestants contre les mesures sanitaires, mais pour l’unité des Canadiens

Devant le Musée canadien pour les droits de la personne, ces manifestants qui s'opposaient aux mesures sanitaires il y a encore quelques jours appellent maintenant à l'unité de tous les Canadiens, quelles que soient leurs opinions.

Pour un porte-parole des manifestants, Donald Bouchard, ce n'est pas vraiment une manifestation, c'est tout simplement pour ouvrir nos cœurs, partager nos peines pour essayer de recommencer ensemble .

Le porte-parole des manifestants, Donald Bouchard. Photo : Radio-Canada

On était censés être ensemble, mais on n'a pas été ensemble, on était divisés, constate-t-il. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pour restaurer la foi les uns pour les autres. Vaccinés ou non vaccinés, on a besoin d'être unis pour s'en sortir.

Ces manifestants estiment que les mesures sanitaires ont causé un certain nombre de torts à la société canadienne.

Robert Carrière n’est pas vacciné contre la COVID-19. Il dit avoir travaillé au Festival du Voyageur pendant sept ans, mais cette année, il s'est retiré. Il tenait cependant à venir partager sa passion, samedi, en proposant de la tire sur la neige. Plusieurs personnes sont venues se régaler.

Robert Carrière, qui n’est pas vacciné contre la COVID-19, n'a pas travaillé au Festival du Voyageur cette année, mais il s'est rendu à la manifestation pour partager son amour de la tire sur la neige. Photo : Radio-Canada

L'allègement total des mesures sanitaires est prévu le 15 mars au Manitoba, avec la fin du port obligatoire du masque. Mais beaucoup veulent surtout oublier les blessures du passé.

Moi je viens de Steinbach, dit Donald Bouchard. Une des plus grosses choses que j'ai dû subir ces dernières années, ce sont les fissures dans les foyers, les ménages qui ont été brisés.

Les manifestants prévoyaient de terminer la journée par une courte veillée pour les victimes de la pandémie et de ses effets.

