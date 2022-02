Hausse du prix des terrains de tennis décriée par des parents de Sherbrooke

Ces parents dénoncent le fait qu'ils doivent payer cinq à six fois plus cher pour réserver les terrains sur lesquels leurs enfants peuvent s'exercer. Un contexte qui nuirait au développement du tennis à Sherbrooke.

Pour Alain Leclair, la facture pour la location de terrains au centre récréatif de Rock-Forest s'élève maintenant à 4200 $. L'an dernier, ce père de famille ne déboursait pourtant que 750 $ pour la carte platine de son fils.

« C'est cinq à six fois plus cher que l'an passé. C'est difficile effectivement. On avait la carte platine. On n'a plus la carte platine. » — Une citation de Alain Leclair, père d'un joueur de tennis

C'est aussi le scénario que vit Jean Thiboutot qui a l'habitude de jouer au tennis avec son fils Enzo tous les matins avant l'école.

Il n'a même pas le tarif junior. La semaine prochaine, durant la semaine de relâche : plein prix aussi. Le tarif junior ici commence à 5 heures l'après-midi , déplore le père de famille.

L'aide financière de la Ville réclamée

Alain Leclair et Jean Thiboutot déplorent que la Ville de Sherbrooke n'ait pas encore tenu sa promesse d'aider les jeunes pour la gratuité des terrains.

On a rencontré la Ville deux collègues et moi. Ils nous ont dit oui. On y pensait. On les a rencontrés le 3 septembre et il n'y a rien , décrit Jean Thiboutot.

« C'est triste quand on sait que d'autres sports sont aidés, comme la gratuité pour avoir une place sur la glace. Nous, on n'a pas de terrains gratuits pour pouvoir pratiquer le sport. » — Une citation de Nancy Vallière, mère d'un joueur de tennis

Selon ces parents, d'autres villes offrent pourtant la gratuité aux jeunes joueurs de tennis.

On fait des tournois un peu partout. L'Île-des-Soeurs, la Beauce, Victoriaville, c'est gratuit pour les jeunes en développement, fait valoir Alain Leclair.

Le service des sports de la Ville de Sherbrooke dit chercher une solution pour alléger la facture des parents. Même chose du côté de Gestion Loisirs plus qui doit également trouver une façon de rentabiliser le centre récréatif de Rock-Forest, lourdement déficitaire.

Les parents, de leur côté, espèrent que ces vœux deviendront bientôt réalité parce que la facture est de plus en plus salée.

D'après le reportage de Jean Arel