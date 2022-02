Des signes de résurgence de la COVID dans les eaux usées

Le Dr Peter Jüni, directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, a déclaré samedi qu’il est donc crucial que ceux qui ne l’ont toujours pas fait reçoivent leur troisième dose de vaccin.

Il a expliqué que l’analyse des eaux usées démontre que l’Ontario a atteint le bas de la courbe des infections, mais qu’il y a une légère tendance à la hausse dans la concentration virale à travers la province. Essentiellement, nous voyons les premiers signes d'une résurgence , dit-il.

Peter Jüni, directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 Photo : Radio-Canada/capture d'image

Le Dr Jüni a raconté que, pendant un certain temps, la grande région de Toronto avait été épargnée par cette tendance, mais que ce n’est plus le cas.

Cette tendance à la hausse était prévisible et la situation n’est pas alarmante, selon lui, mais il est néanmoins important que les gens reçoivent leur troisième dose. Les experts ne savent pas combien la concentration virale augmentera.

La hausse, poursuit-il, n’est pas reliée à une baisse de l’immunité au coronavirus.

Le chercheur constate néanmoins qu’il y a un ralentissement énorme dans l’administration des troisièmes doses. Recevoir son vaccin de rappel réduit de cinq fois le risque de se retrouver à l’hôpital ou aux soins intensifs.

Si vous n’avez toujours reçu qu’une dose ou deux du vaccin, faites-vous vacciner pour contribuer à la barrière d’immunité que nous érigeons par la vaccination ou l’infection, a-t-il lancé. Nous en avons besoin si nous voulons continuer à rouvrir.

Depuis le début de décembre, l’Ontario a recensé entre trois et quatre millions d’infections attribuables au variant Omicron, selon le chercheur, alors que sept millions de personnes ont reçu leur première dose.

En raison de cela, il est très peu probable que nous ayons à faire face aux mêmes défis que précédemment , assure le Dr Jüni.

Nous rouvrons relativement rapidement ces temps-ci et s’il y a une chose que l’on peut faire pour maintenir l’équilibre, c’est de se faire vacciner, dit-il. Il y a un peu de complaisance et cela m’inquiète. Les gens ne poussent pas pour avoir leur troisième dose et c’est une erreur.

D'après les informations de CBC