Festival du Voyageur 2022 : le plaisir du live, l’avantage du virtuel

Un retour en présentiel positif

L’équipe organisatrice du Festival du Voyageur ainsi que les festivaliers ressortent très heureux de la fête hivernale qui a bien failli ne pas avoir lieu cette année, comme le confie le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau.

Darrel Nadeau dresse un premier bilan positif de ce 53e Festival du Voyageur. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Début décembre, on s’attendait à avoir un plein festival mais la vague Omicron est survenue en décembre et en janvier. À ce point-là, on pensait devoir abandonner l’espoir d’avoir un festival en présentiel, mais nous voici ici avec des festivaliers en grand nombre cette fin de semaine et la semaine dernière. Alors on est juste vraiment contents.

« Le bilan est très positif. Les gens sont très contents de pouvoir participer à des activités en présentiel. » — Une citation de Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

Les festivaliers sont en effet très heureux d’avoir pu se rendre aux concerts et au Parc du Voyageur, comme le confie Lisabeth Comeault : On est content de pouvoir être dehors et de profiter de la musique. J’aime beaucoup ça. J’ai adoré pouvoir voir de la musique live en personne. C’est excellent .

Le Parc du Voyageur a accueilli les festivaliers à guichet fermé cette dernière fin de semaine. On est très content d’avoir pu accueillir 1000 personnes le matin et 1000 personnes en après-midi , précise Darrel Nadeau.

Des concerts à guichet fermé

Les six scènes habituelles ont été remplacées par la boîte à chansons et par le Centre culturel franco-manitobain CCFM , restrictions sanitaires obligent. En conséquence, cette année ne comptait qu’une cinquantaine d’artistes locaux alors que le Festival présente habituellement 150 artistes.

Ce changement de stratégie causé par la vague Omicron n’a pas empêché le Festival de battre son plein et d’apporter son lot de succès.

Beaucoup d’émotion était palpable dans la salle Jean-Paul-Aubry du CCFM CCFM . On pouvait entendre les artistes remercier chaleureusement les spectateurs et le Festival du Voyageur de leur permettre de remonter sur scène, parfois pour la première fois depuis deux ans.

Sala a retrouvé la scène avec émotion après deux ans d'absence. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour d’autres artistes, c’était un moyen de renouer avec la communauté avant de se lancer dans des tournées tant attendues.

Rayannah était sur la scène du Centre culturel franco-manitobain pour ce Festival du Voyageur. Elle entame prochainement une tournée au Québec et en France. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le Relais du Voyageur, assuré par le Centre culturel franco-manitobain CCFM , a accueilli trois des grands concerts à guichet fermé.

Et pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de pouvoir assister en présentiel ou qui souhaitent revivre le concert, les 12 spectacles sont maintenant accessibles gratuitement sur le site web du Festival du Voyageur  (Nouvelle fenêtre) .

Un festival inclusif grâce au virtuel

Une des réussites du Festival du Voyageur 2022 est d’avoir pu inclure toute la communauté, malgré les défis que représentait cette édition.

Pour Darrel Nadeau, le virtuel a notamment permis cette inclusion. On a offert des activités en présentiel au Centre culturel franco-manitobain CCFM , au Parc du Voyageur et aussi des activités à la maison pour ceux qui n’étaient peut-être pas encore prêts à sortir dans de grands événements avec d’autres gens. On avait quelque chose à offrir à tout le monde.

La programmation virtuelle a permis une accessibilité plus étendue du Festival, incluant également des aînés, des personnes du rural, des personnes qui ont des difficultés de mobilité ainsi que des gens qui sont partis du Manitoba. Tous ces gens-là apprécient, aiment le Festival et veulent le célébrer avec nous , observe le directeur général.

Darrel Nadeau envisage de conserver une programmation virtuelle à l’avenir en plus de la programmation en présentiel.

« Le format virtuel leur permettra de profiter du festival avec nous. Il ne faut pas oublier cet auditoire. C’est une leçon, c’est une façon de rejoindre la communauté. » — Une citation de Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

La francophonie manitobaine à l’honneur à travers le Canada

La programmation scolaire qui accueille normalement 10 000 enfants au parc durant cinq jours scolaires a été proposée virtuellement pour la deuxième année consécutive.

Cette initiative a remporté un large succès dans les écoles un peu partout au Canada.

Le format virtuel scolaire nous permet de rejoindre des écoles d’un peu partout et d’enseigner le patrimoine francophone du Manitoba. Pour nous, c'est essentiel de continuer cela. Cela agrandit notre auditoire et cela permet de faire rayonner la francophonie manitobaine , précise Darrel Nadeau.

Un déficit qui s’annonce limité

S’il est trop tôt pour communiquer des chiffres, le directeur général du Festival du Voyageur se montre confiant malgré un déficit annoncé. On est préparé cette année à un déficit parce que l’infrastructure est plus petite, le Festival est plus petit. Mais on a aussi réduit les installations, la taille du parc et cela va nous protéger financièrement et minimiser ce déficit-là.

L’essentiel pour Darrel Nadeau est d’avoir pu relancer le Festival cette année. C’est un investissement dans la joie de vivre de la communauté. C’est un investissement pour la relance du Festival, pour la francophonie manitobaine post-COVID. Alors, pour nous, même si on a un déficit, cela vaut la peine de se lancer dans la réouverture du Festival cette année.

Avec les informations de Godlove Kamwa