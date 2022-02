Le NPD dénonce le Parti libéral au sujet de la mise en vente d’une robe rouge

Le Parti libéral du Manitoba s’est trouvé dans l’embarras pour la deuxième fois en moins de deux semaines, samedi, alors que sur son site web, il vendait des boucles d’oreilles autochtones ainsi qu’une robe rouge sur laquelle on pouvait lire les mots "overthrow the government” (renverser le gouvernement).

Ces items ont depuis été retirés du site Internet du parti.

La députée néo-démocrate de St. John et leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique (NPD), Nahanni Fontaine, a été stupéfaite de constater que les libéraux publiaient ces items sur leur site web.

Elle affirme que la plupart des Canadiens connaissent, apprécient et honorent le fait que la robe rouge soit devenue le symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, et qu’elle sert de lien entre elles et les personnes qui leur sont chères.

La journée de la robe rouge a lieu tous les 5 mai au Canada.

Parmi tous les produits que le Parti libéral pouvait choisir de vendre, opter pour une robe rouge est vraiment insultant et traduit un réel manque de vision , a déclaré la députée.

Nahanni Fontaine affirme que les libéraux ont dépassé la mesure en utilisant un message de sédition alors que des villes canadiennes, dont Winnipeg, ont récemment été occupées par des convois ayant tenté de renverser des gouvernements élus démocratiquement .

Le Parti libéral s’est depuis excusé sur Twitter en expliquant que les produits avaient été mis en ligne par un bénévole sans avoir été approuvés. Nahanni Fontaine doute qu’il s’agisse bien du geste d’un bénévole.

Soit le leadership du Parti libéral ne sait pas ce qui se passe, soit ils n’en ont rien à faire que du contenu aussi insultant soit publié , dit-elle.

Dans un courriel, un porte-parole du Parti libéral indique que le parti vend des produits fabriqués par des artisans et créateurs autochtones, comme les boucles d’oreilles en perlage, et que ces artistes sont rémunérés pour leur travail.

Nahanni Fontaine pense qu’il y a de meilleurs moyens pour collecter des fonds.

Oui, les partis politiques doivent faire des campagnes de financement, mais on ne le fait pas sur le dos des femmes et des filles disparues et assassinées, et certainement pas en faisant la promotion de la sédition, dit-elle. Dans le climat politique actuel, ça n’a aucun sens.

Le 16 février, les libéraux ont accusé un employé du Parti progressiste-conservateur du Manitoba d’avoir donné de l’argent au convoi de camionneurs. L’allégation était sans fondement et le parti s’est excusé par la suite.

Avec les informations de Nathan Liewicki