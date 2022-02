La ville d’Halifax refuse d’augmenter de 2 M$ le budget de sa force policière

À présent, le conseil des commissaires de police de la municipalité doit préparer une nouvelle proposition de budget, plus modeste, qui ne pourra suggérer de hausse supérieure à 1,3 million de dollars.

La force policière affirme avoir besoin de ce financement supplémentaire pour engager 25 nouveaux agents de police et 9 employés civils.

Après deux jours de débat, les élus de la Municipalité régionale d’Halifax ont refusé d’accéder à la demande de la police régionale d’Halifax.

Seulement trois des 17 conseillers — LisaBlackburn, David Hendsbee et Becky Kent — ont appuyé le budget proposé.

Des contribuables qui paient plus que la moyenne

La police régionale d’Halifax (HRP HRP ) est l’un des deux corps policiers (avec la Gendarmerie royale du Canada GRC ) qui dessert les collectivités de la Municipalité régionale d’Halifax.

Les contribuables d’Halifax paient déjà pour leurs forces policières plus que ceux des autres municipalités au pays, d’après un rapport sur le financement de la police  (Nouvelle fenêtre) , préparé par un sous-comité du conseil des commissaires de police et déposé en janvier.

La police d’Halifax et la Gendarmerie royale du Canada GRC ont coûté 127,4 millions au cours de l’année financière 2019-2020. Cette somme va augmenter bientôt puisque un nouveau contrat de travail entre en vigueur le 1er avril à la Gendarmerie royale du Canada GRC , et il contient des hausses de salaires rétroactives à 2017.

Si l’on exclut la Gendarmerie royale du Canada GRC , les contribuables d’Halifax paient pour leur force policière municipale davantage que la moyenne des villes de population équivalente au Canada.

Le rapport citait la ville de London, en Ontario, une municipalité d’environ un demi-million habitants dont la population est légèrement supérieure à celle d’Halifax. Les contribuables de London ont payé 273 $ par capita pour leur police en 2019-2020, comparativement à 393 $ par habitant pour les payeurs de taxes à Halifax.

Réforme du rôle des policiers

Dans un chapitre intitulé Detasking , les auteurs du rapport recommandaient de repenser les responsabilités de la police et de confier à d’autres certaines tâches, par exemple ce qui touche la santé mentale, les surdoses de drogue, les interactions avec les personnes sans-abri et les dossiers de violence conjugale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des agents de la police d'Halifax font face à des citoyens qui s'opposaient, le 18 août 2021, au démantèlement par des employés municipaux de campements de personnes sans-abri dans un parc. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

On suggérait aussi que l’unité d'intervention en santé mentale soit composée uniquement de civils, et non d'agents de police.

En plus de l’abandon de certaines tâches, plus de transparence et d’imputabilité étaient réclamées.

Le rapport soulignait que les crimes à Halifax étaient de sévérité inférieure à la moyenne canadienne, mais que le taux de classement des affaires policières (c’est-à-dire le nombre de dossiers ayant mené au dépôt d’une accusation, divisé par le nombre total de crimes enregistrés) était moins bon que la moyenne des corps policiers au pays.

Nombre de policiers

La conseillère Lisa Blackburn a mentionné vendredi qu’elle était d’accord avec la réforme recommandée du rôle de la police. Elle a toutefois appuyé le budget afin de garder les lumières allumées en attendant.

Nous avons 10 000 nouveaux résidents qui arrivent chaque année , a-t-elle dit. Selon le recensement de 2021, la population d’Halifax a augmenté de plus de 9 % au cours des cinq dernières années, selon les données du recensement effectué en 2021.

La mairesse adjointe Pamela Lovelace a quant à elle rejeté le budget, sous prétexte que le temps du changement est arrivé et que les élus avaient entendu la volonté des citoyens.

On sait qu’il ya des problèmes avec nos forces de police et ils doivent être réglés , a dit Mme Lovelace. Je ne suis pas convaincue qu’ajouter plus de policiers est la bonne solution.

Dan Kinsella, chef de la police d'Halifax, le 19 août 2021. Photo : CBC / David Laughlin

La conseillère Patty Cuttel ne croit pas que la police a justifié ses demandes et ne les a pas appuyées par des faits ou des données. Qu’est-ce qu’une force de police efficace et performante? , a-t-elle demandé. De combien de policiers assermentés avons-nous réellement besoin?

Halifax compte 209 policiers par tranche de 100 000 habitants, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 183 agents par 100 000 habitants.

Une autre motion passée de justesse

Après le rejet du budget, le conseiller Tony Mancini a déposé une motion pour imposer une limite de 1,3 million de dollars à la hausse de budget que le conseil des commissaires de police pourra demander dans sa prochaine proposition.

Cette motion a été acceptée par une seule voix.

L'hôtel de ville d'Halifax le 25 juillet 2020. Photo : CBC / Steve Lawrence

La conseillère Cathy Deagle Gammon, l’une des huit membres du conseil qui se sont opposés, jugeait que le montant maximal avait été choisi arbitrairement.

Tony Mancini explique que la somme de 1,3 million est calculée pour permettre l’embauche de 13 nouveaux policiers (plutôt que les 25 demandés) et quatre nouveaux employés du 911.

Cependant, les élus ont souligné à plusieurs reprises qu’une fois un budget approuvé, le corps de police pouvait dépenser la somme comme il l’entendait, sans que le conseil municipal n’ait aucun pouvoir ou garantie.

Le conseil des commissaires de police doit maintenant préparer une nouvelle proposition de budget à soumettre au conseil municipal.