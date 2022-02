Partout dans le monde, la solidarité avec l’Ukraine se manifeste dans la rue

Marches aux flambeaux ou rassemblements : les couleurs bleue et jaune de l'Ukraine ont flotté samedi d'Israël à l'Argentine en passant par l'Italie, la Géorgie et l'Autriche, au cours de nombreuses manifestations durant lesquelles le président russe Vladimir Poutine a été conspué.

À Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe dans l'est de la France, 3100 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées avec drapeaux ukrainiens et pancartes proclamant Putin Killer ( Poutine tueur ) ou Stop à la guerre .

Poutine et toute sa clique devront payer le prix pour cette agression et devront faire face à un tribunal international , a lancé à la foule Borys Tarasyuk, représentant permanent de l'Ukraine au Conseil de l'Europe.

Une manifestation à Tel-Aviv en appui à l'Ukraine Photo : Reuters / RONEN ZVULUN

Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées samedi un peu partout en Suisse, dont un millier, selon la police, à Genève, en face du siège principal en Europe des Nations unies, en soutien à l'Ukraine qui fait face à une invasion russe, réclamant des mesures fortes contre Moscou.

D'autres manifestations ont eu lieu à Londres, Paris, Tel-Aviv et Rome.

Des milliers de Londoniens se sont réunis près de Downing Street en appui au peuple ukrainien. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

Samedi en fin de matinée dans le centre de la capitale italienne, un rassemblement à l'appel de syndicats et d'associations a ainsi réuni plus d'un millier de personnes, parfois venues en famille, autour d'un podium orné de l'inscription Contre la guerre . Les manifestants brandissaient des pancartes : Faites l'amour, pas la guerre et Nous voulons la paix .

La veille au soir déjà, une marche aux flambeaux jusqu'au Colisée avait mobilisé des milliers de personnes à Rome.

Poutine, assassin! , Bannissez la Russie de SWIFT – le système international d'échanges interbancaires –, pouvait-on lire sur des banderoles. Des pancartes montraient le président russe Vladimir Poutine avec une main maculée de sang sur le visage ou le comparaient à Hitler avec la mention : Savez-vous reconnaître l'histoire quand elle se répète?

Des Ukrainiens de Pretoria en Afrique du Sud ont manifesté contre l'invasion. Photo : Reuters / SIPHIWE SIBEKO

À bas Putler , pouvait-on lire sur des pancartes brandies dans la foule estimée à 3000 personnes par la police samedi à Vienne en Autriche, parmi lesquelles des orateurs ukrainiens au bord des larmes, tandis que des centaines de personnes manifestaient aussi à Linz et à Graz.

Plusieurs milliers de personnes se sont par ailleurs réunies samedi à la mi-journée à Helsinki, selon la police finlandaise. La Russie dehors, à bas Poutine , ont notamment crié des manifestants dans ce pays voisin de la Russie.

Des Berlinois dénoncent l'intervention russe en Ukraine. Photo : Reuters / CHRISTIAN MANG

Près d'un millier de personnes ont manifesté à Barcelone, d'après une estimation de la police municipale.

Aujourd'hui, c'est en Ukraine, mais demain, ça peut être dans d'autres pays. On est en contact avec nos parents tous les jours, car on ne sait pas ce qui peut arriver à notre famille , s'inquiétait Irina Imalova, une Ukrainienne de 43 ans, restauratrice en Catalogne.

À Londres, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade russe et les bureaux du premier ministre Boris Johnson, brandissant des drapeaux ukrainiens.

Des milliers de New-Yorkais sont sortis dans les rues pour manifester leur colère et leur appui aux Ukrainiens. Photo : Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

En Géorgie, ex-république soviétique du Caucase, la mobilisation a été particulièrement importante vendredi soir : près de 30 000 personnes ont défilé à Tbilissi, agitant des drapeaux ukrainiens et géorgiens et chantant les hymnes des deux pays.

La guerre, qui selon Kiev a déjà tué au moins 198 civils, a provoqué un sentiment de déjà-vu dans ce pays, victime lui aussi d'une invasion russe dévastatrice en 2008.

Nous avons de la compassion pour les Ukrainiens, peut-être plus que d'autres pays, parce que nous avons connu l'agression barbare de la Russie sur notre sol , a confié à l'AFP Niko Tvauri, un chauffeur de taxi de 32 ans.

« Le monde entier doit résister à Poutine, qui veut rétablir l'Union soviétique. L'Ukraine saigne, le monde regarde et parle de sanctions qui ne peuvent pas arrêter Poutine. » — Une citation de Meri Tordia, une enseignante de français

À Athènes, vendredi soir, devant l'ambassade de Russie, plus de 2000 personnes se sont réunies à l'appel du parti communiste grec et du parti de la gauche radicale Syriza.

À Athènes, les membres du parti communiste grec protestent contre l'invasion russe. Photo : Reuters / LOUIZA VRADI

Traditionnellement prorusses, ces partis ont dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une guerre impérialiste à l'encontre d'un peuple .

Ces manifestations de solidarité ne se cantonnent pas à l'Europe : à Montréal, au Québec, des dizaines de personnes ont bravé une tempête de neige vendredi après-midi pour protester sous les fenêtres du consulat général de Russie.

En Argentine, près de 2000 personnes, dont des immigrés ukrainiens et des Argentins descendants d'Ukrainiens, ont manifesté vendredi à Buenos Aires, demandant face à l'ambassade russe le retrait inconditionnel des troupes de l'assassin Poutine.

Manifestation à Istanbul en Turquie, dénonçant l'invasion russe. Photo : Reuters / MURAD SEZER

Ceints d'un drapeau ukrainien, vêtus de costumes traditionnels, portant des pancartes en espagnol, en ukrainien ou en anglais disant Stop à la guerre ou Poutine, retire tes mains de l'Ukraine , les manifestants ont scandé des slogans en ukrainien, tels que Gloire à l'Ukraine, gloire à ses héros et entonné les hymnes ukrainien et argentin.

Russes et Ukrainiens ont beaucoup en commun. Alors, mon principal sentiment, c'est la colère : la dernière chose que j'imaginais, c'est que les Russes allaient venir tuer mon peuple , déclarait au bord des larmes à l'AFP Tetiana Abramchenko, 40 ans, arrivée avec sa fille en Argentine en 2014, après l'annexion russe de la Crimée.

Tokyo, Taipei, Curitiba (au Brésil), New York et Washington ont également été le théâtre de manifestations.