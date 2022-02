La relâche se fait sentir sur les pistes de ski

Les conditions météorologiques étaient au rendez-vous pour marquer le début du congé scolaire dans la région. Le soleil et le temps doux étaient propices aux sorties en ski.

Au centre de ski Camp Fortune, à Chelsea, des mascottes étaient même présentes pour égayer les enfants, mais aussi tous les skieurs.

La relâche est officiellement commencé au centre de ski Camp Fortune à Chelsea en Outaouais. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Un adolescent croisé au bas des pentes dit même qu’il compte se rendre sur les pistes chaque jour : Je vais passer tout le temps que je peux avec mes amis .

Bien que les pistes étaient occupées samedi, François Bernier, directeur des services aux sports à Camp Fortune estime qu’il n’y a habituellement pas de surachalandage durant la relâche : Beaucoup de Québécois profitent de cette semaine-là pour aller ailleurs. C’est notre petit secret bien gardé en fait… il n’y a pas trop de monde ici.

Les pistes étaient occupées samedi au Camp Fortune. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

En deux ans de pandémie, les règles sanitaires ont changé cependant. Cet hiver, il faut montrer son passeport vaccinal pour entrer sur le site, mais cette exigence va bientôt tomber, tout comme d'autres mesures.

À partir du 14 mars, on n'aura plus de passeport vaccinal pour accéder au terrain. Dans le chalet, il faudra quand même porter le masque, mais on va être capables d'opérer à 100% , ajoute François Bernier.

Le passeport vaccinal est requis pour accéder aux pistes de Camp Fortune. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Rappelons que ce sera au tour des Ontariens d’être en semaine de relâche à compter de cette date.

Pour ceux qui désirent s’initier aux sports de glisse, les leçons privées sont toujours disponibles à Camp Fortune.

Avec les informations de Catherine Morasse