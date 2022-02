Les nouvelles technologies n’auront plus de secrets pour les Lévisiens

La Ville de Lévis met à la disposition de ses citoyens un laboratoire dédié aux technologies. Il s’adresse au plus grand nombre, novices et initiés, et sera accessible à partir du 5 mars.

HémiSphère est le nom de ce technolab installé dans l’enceinte de la bibliothèque Francine-McKenzie. Julie Labrecque, coordonnatrice pour le service des bibliothèques à la Ville de Lévis, le présente comme un lieu de création et de découverte.

Julie Labrecque est coordonnatrice pour le service des bibliothèques et des lettres à la Ville de Lévis. Photo : Radio-Canada

On vient s’amuser, on vient créer et on vient apprendre. C’est autant pour les jeunes que pour les retraités et les familles. Ils vont faire de la brodeuse, jouer avec des robots, avec des drones. Tout ça dans un esprit créatif et ludique.

Des experts sur place

Celles et ceux qui n’y connaissent rien ne sont pas livrés à eux-mêmes. Des spécialistes sont là pour les guider.

Plusieurs stations sont proposées. Les visiteurs peuvent ainsi s’essayer à la modélisation d’objets et à leur impression 3D, au déplacement de petits robots enfermés dans des boules en plastique dans un labyrinthe à l’aide d’une tablette numérique ou aux effets spéciaux grâce à un appareil photo qui prend des clichés et des vidéos de qualité professionnelle et à un logiciel.

Des casques de réalité virtuelle sont mis à la disposition du grand public. Photo : Radio-Canada

Il est aussi possible de plonger dans un monde parallèle en revêtant un casque de réalité virtuelle. Dans un premier temps, il faudra réserver sur le site internet de la Ville pour s’y rendre.

Démocratiser la technologie

HémiSphère est un projet qui a vu le jour en 2019. Il était censé ouvrir en 2020, mais la pandémie a tout bouleversé.

L’objectif est de démocratiser la technologie et il n’y a pas mieux que les bibliothèques pour ça , assure Julie Labrecque.

Une station du Technolab de Lévis est consacrée à l'impression 3D. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Ce technolab n’est pas le seul du genre dans la région. Québec, Montmagny et Thetford ont le leur.

D'après le reportage de Jean-François Blanchet