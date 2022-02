Les 22 M$ pour les victimes d’agression sexuelle réjouissent les organismes d’aide

La directrice générale Sexual Assault Centre de Prince George, Lynnell Halikowski, considère cet investissement comme important .

C’est essentiel pour [nous permettre de] fournir des services stables dans nos communautés , explique-t-elle.

La province n’a pas encore indiqué comment cet argent sera dépensé, mais le ministère des Finances précise que le solliciteur général établira un plan au cours des prochains mois.

Cet argent doit servir à financer les activités principales des organismes comme celui que dirige Lynnell Halikowski.

Ça nous permettra d’offrir plus de services-conseils et de renforcer notre soutien et notre travail de défense [des victimes] , précise-t-elle, rappelant que les besoins en la matière ont augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Soutenir l’initiative locale

Même son de cloche du côté de l’association Ending Violence, qui demande plus d’investissement dans les initiatives communautaires depuis 20 ans.

Nous nous réjouissons de voir l’aide aux victimes et aux survivants d’agression sexuelle être enfin prise au sérieux , dit la directrice générale de l’organisme, Ninu Kang. C’est une prise de position importante.

L’association a contribué à la distribution de 20 millions de dollars en subventions destinées à soutenir les organismes d’aide aux victimes depuis l’an dernier.

L’une des organisations bénéficiaires, le Sexual Assault Counselling Centre de Kamloops, tient un programme dont le financement viendra à échéance en 2023. L’annonce des nouveaux fonds y est accueillie avec soulagement.

Nous étions inquiets à l’idée de nous retrouver de nouveau dans une situation où nous ne pourrions plus offrir nos services , explique la coordonnatrice du centre, Alix Dolson.

Selon un rapport de Statistique Canada de 2019, environ 5 % des agressions sexuelles subies par des femmes font l’objet d’une plainte à la police, ce qui en fait l’un des crimes les moins dénoncés au pays.

Selon les estimations, 4,7 millions de Canadiennes ont été victimes d’agression sexuelle au moins une fois après l’âge de 15 ans. Les jeunes, les personnes faisant partie des minorités sexuelles, les personnes handicapées et les Autochtones sont les plus à risque d’être agressées.

Avec les informations de Courtney Dickson