La majorité des mesures sanitaires seront abandonnées le 1er mars en Alberta

Nous pouvons avancer vers la vie normale avec confiance , a-t-il souligné lors d’une cérémonie d’inauguration du nouvel Hôpital régional de Grande Prairie, samedi.

Un plan en trois étapes de réouverture avait été présenté début février. Il se basait sur plusieurs facteurs, dont le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans les hôpitaux. Le premier ministre estime que la tendance du nombre de cas de la maladie continue de se poursuivre vers la baisse.

« Toutes les données indiquent une diminution de la COVID-19. Et plus particulièrement de la pression sur les hôpitaux. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Il a rappelé que l’approche de l’Alberta est semblable à celle de l’Angleterre.

Cette deuxième étape délaisse toutes les restrictions à l’école. Les limites de capacités sont aussi retirées comme celles concernant les rassemblements.

Le public n'est plus obligé de porter un masque, sauf dans des endroits à haut risque, comme les transports en commun ou les services de soins continus.

Finalement, le travail à la maison ne sera plus imposé.

La centaine de personnes à la contre-manifestation de samedi, à Edmonton, dénonçaient également l'affichage de symboles haineux lors des événements en soutien aux convois à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Sur le parvis près de l’Assemblée législative à Edmonton, des manifestants ont brandi des pancartes contre l’obligation vaccinale et Justin Trudeau avec des drapeaux canadiens au rythme de timides coups de klaxon.

Certains se réjouissent de l’annonce de Jason Kenney, mais d’autres, comme Ron Voss, jugent qu’il y a encore trop d’obligations sanitaires au Canada.

Oui, je suis content de l'allègement provincial [...], mais je pense continuer à manifester tant que toutes les personnes qui ont perdu leurs emplois [en raison de la vaccination] se fassent réembaucher , fait-il savoir en revanche.

Il pense revenir manifester de nouveau la semaine prochaine tant qu'Ottawa et l'Alberta n'auront pas allégé toutes les mesures, notamment celles liées à la vaccination.

Si les autres manifestent, je vais manifester , tranche-t-il.

Des contre-manifestants se font entendre

À un jet de pierre de là, au parc Beaver Hills House, une centaine de personnes ont dénoncé les manifestations en soutien aux convois et fait preuve de solidarité à la communauté de la capitale.

« Je crois qu’on ne devrait pas se battre contre nous-même, mais rester ensemble, lance Emma Jackson, une des contre-manifestantes. On doit faire ce qu’on peut pour protéger les hôpitaux et notre communauté. » — Une citation de Emma Jackson, contre-manifestante

Il est cependant difficile de déterminer pour la Dre Lynora Saxinger, une spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, si l'abandon de la majorité des mesures sanitaires est la bonne.

La protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 peut apporter un sentiment de sécurité par rapport à cette situation, dit-elle. Mais la plus grande question est de savoir l’impact [que cette levée] aura sur les personnes qui n’ont pas réussi à l’obtenir et qui sont plus à risque de maladies graves.

Elles auront plus de chance d’être en contact avec la maladie, ce qui peut être un désavantage , s’inquiète-t-elle.

En date de vendredi, 1259 personnes étaient hospitalisées et infectées au coronavirus SARS-CoV2, dont 88 aux soins intensifs.

Les données provinciales indiquent une diminution générale des hospitalisations depuis deux semaines tandis que les admissions aux soins intensifs ont chuté de 30 % la semaine dernière en Alberta.

Avec les informations de Nicholas Frew.