Promouvoir le métier d’agent de pêche

La pénurie de main-d'œuvre affecte aussi Pêches et Océans Canada. Pour la première fois, l'organisation espère recruter des employés en envoyant des agents sur le terrain pour expliquer leur métier.

Les agents de pêche ont comme mission de contribuer à la protection des ressources maritimes, principalement sur les bateaux commerciaux.

Notre travail consiste à embarquer sur les bateaux de pêche pour procéder à des inspections. Donc on va embarquer, puis là on va discuter avec les pêcheurs, les conditions de permis pour s'assurer qu'ils respectent bien la réglementation , explique Étienne Gilbert.

L'agent de pêche Gilbert a accédé à son métier grâce à une formation d'agent de protection de la faune. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les agents sont aussi appelés à effectuer d'autres tâches de surveillance et de sensibilisation avec des véhicules hors route. C'est une carrière pour les personnes qui aiment l'action.

« C'est très varié, c'est ça qui est le fun avec notre travail. On a un métier passionnant, pour ceux qui sont passionnés de plein air, de pêche, d'aventure et de nature. Moi je me lève le matin et je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Ça vaut de l'or », ajoute l'agent.

Si le métier d'agent de pêche n'est pas nécessairement connu de tous, la majorité des gens rencontrés jugent leur travail important.

Pour l'instant, Pêches et Océans Canada n'a pas prévu se rendre sur d'autres sites de pêches pour promouvoir leur métier, mais par contre, si l'expérience est rentable, ils le feront dans le futur.

D’après le reportage de Béatrice Rooney