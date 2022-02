Hausse du prix de l’essence à prévoir au cours du week-end en C.-B.

Les Canadiens peuvent s’attendre à débourser plus d’argent pour leur essence dans les prochains jours, prévient un analyste, alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie accentue les pressions sur le secteur pétrolier.

Le prix de l’essence à travers le pays pourrait monter de cinq sous le litre au cours du week-end, estime l’analyste pétrolier en chef de l'entreprise En-Pro International, Roger McKnight.

Une hausse de la demande doublée d’une pénurie a provoqué une hausse des prix du pétrole dans les dernières semaines, menant à une augmentation des prix de l’essence.

Dans la région de Vancouver, samedi après-midi, le prix à la pompe ne descend pas plus bas que 1,759 dollars le litre, selon l’application GasBuddy, qui recense les prix à la pompe. Dans la région de Victoria, les prix sont un peu plus bas, à 1,719 dollars le litre au minimum.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine n’aide en rien la situation et Roger McKnight croit qu’une intervention des États-Unis pour réduire la pression sur le prix du pétrole pourrait envenimer les choses.

[L’Organisation des pays exportateurs de pétrole] c’est vraiment l’Arabie saoudite et la Russie ensemble et si le président Biden fait pression sur l’Arabie saoudite pour ajouter plus de pétrole brut dans le système pour faire baisser le prix, cela peut irriter la Russie encore plus et il pourrait cesser complètement l’exportation , explique-t-il.

John Horgan exhorte les Britanno-Colombiens à la patience

Vendredi lors d’une conférence de presse, le premier ministre John Horgan a demandé aux Britanno-Colombiens d’être patient à cause de la perturbation du marché pétrolier à l’échelle nationale. Ce sera un été difficile , a-t-il déclaré.

Il rappelle que les fluctuations des prix à la pompe sont soumises à la Commission des services publics de la Colombie-Britannique depuis octobre 2020 et qu’aucune augmentation non justifiée ne sera acceptée.

Les Britanno-Colombiens peuvent être rassurés qu’il y ait maintenant un chien de garde pour s’assurer que nous ne nous faisons pas escroquer et que si les prix augmentent, il y a une raison justifiable , dit-il.

Le premier ministre n’a toutefois pas annoncé de mesure pour limiter la hausse du prix de l’essence ou l’instauration d’un plafond pour le prix à la pompe. Il recommande plutôt aux citoyens qui habitent les centres urbains de profiter du transport en commun.