Des résidents du centre-ville d’Ottawa font le point

Beaucoup d’entre nous ont été traumatisés par l’occupation , dit d’entrée de jeu Claire Hurtig, une résidente d’Ottawa qui s’était déplacée au parc Minto à l’invitation de l’organisme Solidarité communautaire Ottawa.

L’objectif de l’évènement était de réitérer un message aux manifestants, ainsi qu’aux autorités, celui que la population d’Ottawa a droit à la sécurité, à la dignité et au respect.

Claire Hurtig (à droite), une résidente d’Ottawa, distribuait des affiches samedi au parc Minto. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Mme Hurtig déplore, comme beaucoup d’autres résidents, le discours haineux qui a été diffusé en toile de fond par les manifestants : Leur idée de la liberté n’est pas la même que la mienne .

Mais c’est surtout la réponse policière qui a énervé la résidente. Il faut prendre soin [de notre communauté] entre nous, car les autorités ne le font pas. On ne se sent pas important, c’est comme si on ne méritait pas de protection. On paye pour ces services-là, donc on devrait peut-être les changer… , explique-t-elle.

Après quatre fins de semaine agitées, on observe toujours une forte présence policière à Ottawa, notamment près du parlement. Quelques petits groupes de manifestants sont encore présents, notamment près du parc de la Confédération samedi matin et sur la colline parlementaire, en après-midi, mais rien de comparable avec ce qui s'est déroulé pendant les semaines suivant le 28 janvier.

Ils étaient nombreux samedi à se retrouver au parc Minto pour faire le point après des semaines éprouvantes. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Hassan Husseini, un des organisateurs de la rencontre au parc Minto abonde dans le même sens. Selon lui, on aurait dit qu’il y avait de la collusion entre les policiers et les manifestants .

J’organise des manifestations à Ottawa depuis 30 ans et habituellement, la police nous donne une heure maximum pour dégager la rue et ce n’est pas ce qui s’est passé avec les camionneurs du tout , dit-il, inquiet d’avoir observé des messages haineux se frayer un chemin dans les rues de la capitale fédérale.

Il souhaite apporter son soutien à la communauté et favoriser l’entraide entre les résidents, car beaucoup ont trouvé les dernières semaines très difficiles : On nous a empêchés d’aller travailler, on s’est fait harceler… Ce n’est vraiment pas correct.

Hassan Husseini œuvre dans le milieu communautaire à Ottawa depuis 30 ans. Photo : Radio-Canada

« Les manifestants criaient aux gens d’enlever leur masque. C’est ça la liberté? » — Une citation de Hassan Husseini

Le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Joël Harden, était également présent à l'événement.

C’est important de dire non à la haine, non à l’intolérance, mais oui à la solidarité communautaire , affirme le député en faisant écho au message qui résonnait samedi au parc Minto.

Joel Harden, député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Il dit avoir des questions pour les différents paliers de gouvernement et également pour les policiers. Il y a une vraie crise de haine qui s’organise au Canada. On pense qu’on est tous pacifiques ici, mais on voit des gens absolument convaincus qu’il faut porter des discours haineux, comme des Pat King et des Tamara Lich.

Le député insiste toutefois qu’il faut avoir un dialogue avec ces gens-là et qu’il ne faut pas les déshumaniser .

Avec les informations d'Alexander Behne