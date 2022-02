Que signifie la priorité accordée aux demandes d’immigration des Ukrainiens?

Jean-René Dominique Kwilu explique que la priorité accordée par le Canada concerne surtout trois catégories de personnes  (Nouvelle fenêtre) .

Dans un premier temps, cette mesure a pour but d’aider les Ukrainiens qui sont au Canada afin de leur permettre de rester au pays dans l’attente de l'obtention d’un permis de travail ou d’étude, par exemple.

Dans un second temps, cela permet de prioriser les demandes des Ukrainiens qui veulent obtenir une résidence permanente ou temporaire au Canada en raison d’une offre d’emploi ou d’une demande de regroupement familial.

Enfin, cela permet d'accélérer les procédures liées à l’adoption d’un enfant ukrainien par une famille canadienne.

Des familles critiquent la lenteur du gouvernement canadien

Depuis le 19 janvier 2022, le Canada a approuvé presque 2000 demandes de ressortissants ukrainiens et de personnes résidant en Ukraine, dans le cadre de divers programmes. Jean-René Dominique Kwilu confirme qu’il s’agit d’un chiffre plus élevé qu’à l’habitude.

De nombreux Ukrainiens qui vivent à Winnipeg et qui ont de la famille en Ukraine continuent de penser que le gouvernement canadien n’en fait pas assez. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Professeur de mathématique à l’Université du Manitoba, Andriy Prymark a une partie de sa famille en Ukraine, dont sa femme. Pour lui, la situation est difficile à vivre. Nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour les aider , explique t-il en confiant son sentiment d'impuissance.

Ukrainienne immigrée au Canada depuis 2005, Zoya Kostetsky partage ce constat.

« Ils ont besoin d’aide maintenant! » — Une citation de Zoya Kostetsky, Ukrainienne immigrée au Canada depuis 2005

Pour Jean-René Dominique Kwilu, la position du Canada en matière de politique migratoire s’explique, car c’est une chose de vouloir aider et accueillir tout le monde, mais c’est autre chose de bien les accueillir et de s’assurer que (ces Ukrainiens) bénéficient d’une bonne intégration au Canada , notamment en ce qui concerne l'emploi et le logement.

Des organismes canado-ukrainiens qui continuent de se mobiliser

Le bureau manitobain du Congrès ukrainien du Canada explique qu’il est sur le pied de guerre pour tenter de trouver des solutions et aider les Ukrainiens qui se trouvent en Ukraine et au Canada.

Nous souhaitons développer une stratégie pour mieux accompagner les familles et les Ukrainiens qui souhaitent immigrer, mais c'est difficile, car avec la guerre nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer , souligne Ostap Sharypnik, membre du Congrès ukrainien du Canada.

Samedi, l'organisme sera aux côtés des Ukrainiens qui ont décidé de manifester près du Palais législatif à Winnipeg, à compter de 17 h.

Vendredi, en annonçant que les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada sont traitées en priorité, le premier ministre Justin Trudeau a aussi déclaré qu’une ligne téléphonique pour répondre aux questions en lien avec l'immigration ukrainienne sera mise sur pied.

Le délai pourrait être d'aussi peu que 24 heures, a indiqué Nicole Giles, la sous-ministre adjointe des opérations chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Et les autres types de demandes d'immigration sont placées en tête de liste afin d'être traitées plus rapidement, a-t-elle ajouté.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a de son côté déclaré que le Canada doit faire plus que donner la priorité aux demandes de ceux qui fuient les zones de conflit.

Il a suggéré que le gouvernement permette aux Ukrainiens de venir sans visa, afin de rendre le processus aussi simple que possible pour que les gens trouvent la sécurité au Canada.