Édition difficile, mais réussie pour le Raid du fjord

La troisième édition du Raid du fjord s’est déroulée sous le soleil samedi. Toutefois, les 150 cyclistes ont dû pédaler plus fort qu’ils ne le croyaient en raison de la neige dans les sentiers.

Les participants ont parcouru une trentaine de kilomètres en vélo de Saint-Félix-d’Otis à La Baie, en passant par les glaces du fjord du Saguenay.

Le volet compétition a été remporté par Félix Bouchard en 1 h 38 du côté des hommes et par Alexandra Tremblay en 1 h 46 du côté des femmes.

Selon le responsable des communications Ismaël Raymond, les fortes quantités de neige des derniers jours ont compliqué les choses. En vélo à pneus surdimensionnés, la neige doit idéalement être durcie pour circuler dans de bonnes conditions.

Il faut que la neige soit bien dure et on a réussi avec le froid à avoir une base assez ferme pour qu’ils puissent rouler sur le parcours. [...] Malgré tout on est très fier de cette troisième édition , précise M. Raymond.

Les cyclistes ont commencé le parcours à Saint-Félix-d’Otis samedi matin. Photo : Radio-Canada

Le président d’honneur de l’événement Pierre Lavoie était très heureux de participer à une édition 100 % en présence cette année. Toutefois, il avoue avoir trouvé le parcours très difficile physiquement.

On a eu des beaux points de vue, l’organisation sur la coche, plein de bénévoles. C’est juste la qualité du parcours qui était difficile, mais les gens se lancent là-dedans et savent que ce ne sera pas facile. Ça fait des beaux souvenirs parce qu’on a eu des difficultés!

Le premier départ a eu lieu à 11h pour la catégorie compétition, suivi par les cyclistes du volet participatif. Ce sont les participants munis d'un vélo à assistance électrique qui ont fermé la course.

Avec le succès de l’événement, Ismaël Raymond constate l’engouement pour le fatbike. L’an prochain, l’événement compte accueillir davantage de participants.