Nouveaux travaux prévus pour L’Héritage I cet automne

De nouveaux travaux sont prévus l’automne prochain sur le traversier L'Héritage I, qui relie Trois-Pistoles et Les Escoumins.

En 2016, les moteurs et hélices du navire avaient été remplacés. Une cale sèche a aussi déjà permis des travaux majeurs à la coque du navire en 2020, à la suite d'une grande mobilisation régionale.

Le coordonnateur des opérations maritimes à la Compagnie de Navigation des Basques et capitaine de L'Héritage I, Jean-Philippe Rioux, indique que son équipe veut changer le bossoir et la chaloupe de sauvetage. La rénovation de l'intérieur du navire est aussi prévue; au restaurant et à la billetterie, entre autres.

La majorité de l’acier a été faite dans la coque, mais au niveau du pont des passagers, il y a 2-3 petites places qui étaient problématiques. Donc pour changer ça, il faut arracher le plancher, il faut tout enlever! Tant qu’à faire, on recommence à zéro , souligne le capitaine.

« On essaie de remodeler les places assises pour avoir plus de places. On n’agrandira pas le navire, mais une meilleure organisation des places assises pourrait être bénéfique. » — Une citation de Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage I

Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage I Photo : Radio-Canada

Les travaux étaient d’abord prévus ce printemps, mais des délais de livraison de certains matériaux sont venus troubler les plans.

La firme Navanex a été mandatée pour évaluer la teneur des travaux.

Des demandes de financement qui s'élèvent à un million de dollars ont été formulées au gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme québécois d'investissement en infrastructures maritimes.

On sort des bénéfices de 200, 300 000 $ par année depuis les deux dernières années, mais on les réinvestit tout le temps. Pis ça, c’est pas mal le dernier gros investissement à court terme , explique Jean-Philippe Rioux.

« Ma vision est pour les 20 prochaines années avec ce bateau-là. » — Une citation de Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage I

L'Héritage I a été construit en 1973 au chantier maritime des Méchins.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay et de Caroline Cyr