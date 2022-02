Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant redonnent de l’éclat à des chansons oubliées

À la fois comédiens et musiciens, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant présentent un troisième album de leur projet Comme dans un film. Intitulé Flashback, l’album comporte neuf reprises de chansons connues, mais oubliées.

Juste à l’évocation de titres comme Nuit magique de Catherine Lara ou Aimes-tu la vie de Boule Noire, instantanément les chansons reviennent à notre esprit. Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant nous proposent une nouvelle interprétation de grands classiques de la musique populaire.

La comédienne et musicienne expliquait à l’émission En direct que la sélection des pièces s’est faite en fonction du plaisir de les interpréter : Qu’est-ce qu’on reprendrait qu’on aime dans les paroles, qu’on aime dans l’air, les mélodies, mais qu’on pourrait les transformer et se les réapproprier avec nos instruments, un petit peu plus folk.

À écouter : Isabelle Blais en entrevue à En direct

Revisiter pour faire découvrir

Cet exercice leur a permis de redécouvrir des chansons qui ont tourné mille fois à la radio et qu’on n’entend plus aujourd’hui : Qu’est-ce que t’es belle de Marc Lavoine et Catherine Ringer, La grippe de Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, Reel facile d’Emmanuelle, Samba Mambo de France Gall.

« Y’en a quelques-unes qu’on a sorti des boules à mites et qu’on trouvait ça plate que ce soit oublié. Y’a des jeunes générations, tu leur fais entendre "Un soir de pluie" de Blues Trottoir, [...] ils vont dire : mais qu’est-ce que cette chanson-là ? Pourtant, c’est une chanson super belle. On a voulu les revisiter pour les faire découvrir aux gens, ou pour créer des souvenirs. » — Une citation de Isabelle Blais

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, Comme dans un film Photo : Matériel de l'artiste

Une reprise émouvante

Pour la chanson Si j’étais de Richard Cocciante, les artistes surprennent. Ils ont demandé à Luis, le fils d’Isabelle et à Marie, la fille de Pierre-Luc, de l'interpréter. On trouvait que le texte était quand même actuel aujourd’hui, quand on regarde ce qui se passe, les changements climatiques, l’avenir pour un jeune. Je me suis dit : ça serait tellement touchant que ce soit des voix d’enfants qui chantent quelque chose qui est quand même atroce, qui dit : je détruirais tout et je recommencerais. Je trouvais ça un peu "trash" quelque part.

Isabelle Blais confiait avoir été émue à l’écoute de la chanson. Ça me faisait pleurer, je trouvais ça touchant dans le propos et je les trouvais trop mignons aussi. ajoute-t-elle en riant.

Les deux artistes comptent bien reprendre la route avec leur projet Comme dans un film avec de nouvelles chansons dans leurs bagages