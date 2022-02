« Je suis juste sans mot, c’est affreux », les Ukrainiens se mobilisent à Ottawa

Certains manifestants, les mains peintes en rouge, sont venus dénoncer les crimes qu’ils accusent le président Vladimir Poutine de commettre dans leur pays

C’est injuste et affreux, je ne comprends pas comment une personne peut donner un ordre de même , a dit Soffia Sadanenko, une jeune femme d’origine ukrainienne.

Soffia Sadanenko, une Ottavienne d’origine ukrainienne. Photo : Radio-Canada

« Je suis juste sans mot, c’est affreux. » — Une citation de Soffia Sadanenko

Jusqu’à présent, les frappes de Moscou ont entraîné la mort de près de 200 civils ukrainiens, en plus d'en déplacer 150 000.

Je suis venu ici pour soutenir mon pays, mon peuple. C’est important que je sois ici avec mes amis, ma famille, etc. C’est un grand sentiment de force pour nous, de voir beaucoup de gens d'Ottawa venir supporter la cause de la liberté et de venir combattre M. Poutine , a affirmé pour sa part Daniel Nikoula, aussi canadien d’origine ukrainienne.

Daniel Nikoula, un Ottavien d’origine ukrainienne. Photo : Radio-Canada

Il dit appeler ses grands-parents toutes les heures pour savoir s’ils sont encore en sécurité à Kiev : Ils se cachent dans le métro, car il y a des bombes qui tombent partout, il y a des chars d’assaut dans les rues. C’est épeurant de voir tout ça .

Dans la foule, des Russes sont aussi venus soutenir les manifestants et ont déploré eux aussi les actions de leur président.

Poutine fait que nous sommes des nazis et pour ça je suis avec mes amis , a expliqué Marie, originaire de Moscou, agrippée à une photo de son grand-père qui s’est battu contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marie, une Ottavienne originaire de Moscou en Russie. Photo : Radio-Canada

Les manifestants présents ont tous la même demande envers le gouvernement Trudeau : ils veulent ouvrir davantage les frontières afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens au plus vite

Un autre rassemblement est prévu à 19 h, devant l’ambassade d'Ukraine cette fois

Avec les informations de Nafi Alibert