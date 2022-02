Des Ukrainiens désespérés d’accueillir leur famille au Canada

Le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine qu’il accorde la priorité aux demandes d’immigation des Ukrainiens  (Nouvelle fenêtre) dont le pays est envahi par la Russie. Si c’est une bonne nouvelle pour des Ukrainiens habitant en Saskatchewan, le Canada peut aussi en faire plus.

Mykhailo Bondarenko, qui vit au Canada depuis 2014, a regardé avec horreur les événements qui frappent son pays natal, où il a encore de la famille. Originaire de la ville de Dnipro, à environ 480 km au sud-est de Kiev, il dit que sa famille, à qui il a téléphoné à de nombreuses reprises depuis jeudi, reste forte. Il espère qu’ils pourront fuir la guerre et se réfugier au Canada.

Ce qui m'inquiète, explique-t-il, c’est que pour les gens qui tentent de traverser la frontière en ce moment, dont des enfants et des personnes âgées, les endroits où ils peuvent se rendre sont vraiment limités parce qu’ils n’ont pas de documents.

Même si le gouvernement fédéral favorise l’immigration ukrainienne, de nombreux Ukrainiens n’ont pas les passeports nécessaires. C’est le cas de ses grands-parents et des enfants de sa famille.

« Je demande au gouvernement du Canada et à tous les gouvernements des pays alliés de lever l’obligation de présenter un passeport pour le moment. » — Une citation de Mykhailo Bondarenko, Ukrainien vivant à Saskatoon

Faire sortir du pays les aînés et les enfants devrait être la priorité, dit-il. Quand ils seront en sécurité, il sera toujours temps de leur fournir des papiers en bonne et due forme.

Personne ne baisse les bras, dit-il, personne. Et dès que ce sera possible, je veux faire venir au Canada au moins mes grands-parents et, bien sûr, les enfants, mes petits cousins.

Les grands-parents de Mykhailo Bondarenko, avec leurs petits-enfants. Photo : Gracieuseté Mykhailo Bondarenko

À Saskatoon, le directeur général du chapitre de la Saskatchewan du Congrès ukrainien du Canada, Danylo Puderak est lui aussi bouleversé par la guerre en cours en Ukraine.

L’organisme a reçu plusieurs appels de personnes qui cherchent désespérément à faire venir leur famille au Canada, dit-il.

La priorité accordée aux immigrants ukrainiens par le Canada est une bonne nouvelle. Cela pourra aider ceux qui ont déjà fait une demande et qui sont déjà dans le système, en accélérant le processus , explique Danylo Puderak.

La prochaine étape sera d’appuyer la venue de réfugiés, parce qu’avec les événements qui se déroulent rapidement, on peut prévoir qu’il y aura des milliers, sinon des millions de personnes, qui vont tenter de passer la frontière pour aller dans les pays voisins et échapper aux combats.

Le Canada et notre gouvernement, ici en Saskatchewan, devront se préparer à accueillir ces réfugiés et les aider à s’établir dans nos communautés , affirme Danylo Puderak

Il explique que sa famille est arrivée au Canada après la Deuxième Guerre mondiale, en tant que personnes déplacées. L'Ukraine est son deuxième pays. Il y a travaillé, il y a des amis et de la famille.

Mes émotions vont dans toutes les directions. C’est vraiment incroyable de penser qu’en 2022 une chose pareille puisse se produire.

Des demandes traitées en priorité, assure le premier ministre

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir qu'il avait déjà approuvé 2000 demandes de la part de citoyens ukrainiens et que des moyens supplémentaires pourraient être utilisés pour faciliter leur immigration.

Les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada sont traitées en priorité, a assuré le premier ministre. Une ligne téléphonique pour répondre aux questions en lien avec l'immigration ukrainienne sera également mise sur pied.

Le délai pourrait être d'aussi peu que 24 heures, a indiqué Nicole Giles, la sous-ministre adjointe des opérations chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Et les autres types de demandes d'immigration sont placées en tête de liste afin d'être traitées plus rapidement.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, estime que le Canada doit faire plus que donner la priorité aux demandes de ceux qui fuient les zones de conflit.

Il a suggéré que le gouvernement permette aux Ukrainiens de venir sans visa, afin de rendre le processus aussi simple que possible pour que les gens trouvent la sécurité au Canada.

Avec des informations de Laura Sciarpelletti