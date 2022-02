Les alcools russes retirés des magasins aux T.N.-O.

Les boissons alcoolisées d’origine russe ne sont plus vendues dans les magasins d’alcool des Territoires du Nord-Ouest en raison de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

La Société des alcools et du cannabis en a fait l’annonce dans un tweet vendredi. Les Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. se joignent à d’autres provinces qui ont pris la même décision, dont le Québec, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta.

Caroline Cochrane, la première ministre ténoise, a aussi annoncé que le territoire égalera les dons à la Croix-Rouge qui auront été effectués par des particuliers en vue d’apporter une aide humanitaire à l’Ukraine.

Mme Cochrane a souligné son appui à la décision du premier ministre canadien, Justin Trudeau, d’infliger des sanctions à la Russie. Elle souhaite également que soient abordés les besoins de l’Arctique en réponse à la menace de ce pays, sans donner plus de précisions.

Jusqu’à présent, l’Ukraine affirme que 1000 soldats russes ont été tués lors du conflit. La Russie n’a rien dit à propos des pertes de soldats.

Le ministre de la Santé de l’Ukraine affirme que 198 personnes ont perdu la vie dans le conflit et que plus de 1000 personnes ont été blessées, sans préciser s’il s’agit de militaires et de civils.