Le NPD de la Saskatchewan pourrait élire son nouveau chef en juin

Vendredi dernier, Ryan Meili a annoncé qu’il démissionnait comme chef de l’opposition. Il restera dans son poste jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit sélectionné.

Selon Mme Whelan, il y a trois dates vraisemblables pour la tenue de l’élection. Le parti pourrait tenir une assemblée à cette fin en juin ou en septembre ou tenir l’élection lors de l’assemblée annuelle du parti en automne.

La plupart des personnes qui ont été interrogées sont en faveur d’une assemblée en juin. Ce serait un membre, un vote , explique-t-elle.

Pour l’instant, aucun candidat potentiel ne s’est manifesté. Cependant, il est encore tôt dans le processus de sélection de chef, indique Mme Whelan.

Les députés provinciaux Trent Wotherspoon et Betty Nippi-Albright ne brigueront pas la chefferie du parti.

D’autres membres du caucus de 12 personnes, dont Aleana Young, Carla Beck et Nicole Sarauer, n’ont pas encore indiqué s’ils se lanceront dans la course.

Nous espérons qu’il y aura beaucoup d’intérêt pour un nouveau chef dans le parti et que ça attirera de nouveaux membres , note Mme Whelan.

Elle croit que l’apparente volonté des membres de tenir le vote en juin est motivée par le désir de donner au nouveau chef autant de temps que possible avant l’élection de 2024.

M. Meili a battu Trent Wotherspoon lors de la course à la chefferie précédente. Étant donné que les deux ne sont pas dans la course cette fois-ci, le parti pourrait attirer plus d’argent et d’intérêt avec une course entre plus de candidats.

Le nombre de membres du parti a augmenté lors des trois derniers votes, en 2009, 2013 et 2018. Entre 2017 et 2018, le nombre de membres a augmenté de 6500 personnes pour atteindre un total de 14 100 membres.

Un an plus tard, le parti ne comptait plus que 8000 membres.

Mme Whelan indique qu’elle a admiré le leadership de M. Meili, qui est médecin, lors de la pandémie. Elle salue son expertise particulière et son accent sur la science plutôt que sur la politique .

Lorsque quelqu’un démissionne, nous avons tous des sentiments de regret. Mais en même temps, lorsque vous êtes impliqué dans un parti politique, vous devez être réaliste quant à l’avenir , poursuit Sheila Whelan.

Notre objectif numéro un est d’être élus comme parti, d’être attrayants pour les gens de cette province et de démontrer qu’il faut qu’il y ait un changement , conclut-elle.

