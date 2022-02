Ces négociations visent à sauver un accord conclu en 2015 censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique, ce qu'elle nie.

Nous étudions sérieusement une ébauche d'accord , a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, après un entretien téléphonique avec son homologue européen, Josep Borrel.

L'Iran recherche un bon accord, mais dans le cadre de ses intérêts nationaux, tout en respectant ses lignes rouges dans les négociations , a déclaré M. Amir-Abdollahian, selon un communiqué de son ministère, sans plus de précisions.

Ces lignes rouges sont désormais claires pour les Occidentaux, a-t-il estimé.

Mercredi soir, le négociateur en chef iranien, Ali Bagheri, a quitté la capitale autrichienne afin de consulter ses dirigeants à Téhéran, d'où il a appelé l'Occident à prendre des décisions pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée dans les négociations en cours.

Parallèlement, les médias iraniens ont fait état de l'arrivée à Vienne du directeur adjoint de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Behrouz Kamalvandi, pour des consultations techniques avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), gendarme onusien du nucléaire.

L'accord conclu entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne avait permis la levée de sanctions économiques internationales contre Téhéran en échange de strictes limites à son programme nucléaire.

L'enjeu est de faire revenir les États-Unis dans l'accord, dont ils s'étaient retirés en 2018 en rétablissant les sanctions contre l'Iran, qui en riposte s'était largement affranchi des restrictions à ses activités nucléaires.