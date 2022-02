Une campagne de financement pour développer les sentiers du lac Rouyn

L'argent amassé lors de cet événement qui reprendra le week-end prochain vise à financer des projets de développement du secteur.

Avec plus de 30 km de sentiers balisés, l'endroit est devenu une destination privilégiée de plusieurs citoyens amoureux de la nature.

L'organisme responsable qui a été créé l'été dernier compte donc investir pour de nouveaux aménagements notamment pour assurer la sécurité des randonneurs.

Notre premier projet c'est qu'on a des sentiers qui ont été fermés parce qu'on doit franchir le pont de motoneiges pour relier nos sentiers et puis on n’a pas le droit, ce n’est pas légale , explique le président des Sentiers du lac Rouyn, Jean Boivin.

Le premier projet qu’on aurait ça sera de construire une passerelle qui est attenante au pont de motoneige pour assurer la sécurité des gens puis ça, c’est déjà 34 000 dollars les couts parce que ça prend des cartes de la CCQ et des plans d’ingénierie et tout ça, mais on a d’autres projets de construire d’autres infrastructures d'accueil et un présentoir pour les cartes et tout ça , ajoute le responsable.

Les organisateurs de cette activité espèrent amasser de 1000 à 5000 dollars.