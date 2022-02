Buhler Industries, qui est détenu par des Russes, n’est pas visé par les sanctions

Lundi, l’un des administrateurs de Buhler Industries, Konstantin Babkin, a publié sur Twitter son soutien pour la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les Républiques populaires de Donetsk et Louhansk .

M. Babkin est aussi le chef d’un parti politique qui appuie Vladimir Poutine. En 2014, Konstantin Babkin a applaudi les actions russes qui ont mené à l’occupation actuelle de la Crimée.

Nous ne devrions pas nous arrêter avec la Crimée , dit-il en 2014. Plusieurs pays, dont le Canada, refusent d’accepter l’annexion de cette région.

Jeudi, Buhler Industries a publié un communiqué qui condamne l’invasion de l’Ukraine.

La fédération de la Russie a envahi l’Ukraine. Buhler Industries s’oppose fortement à cette action et n’approuve pas cette attaque , indique le porte-parole, Adam Reid.

La société agricole russe Combine Factory Rostselmash ltd possède 97 % des des parts de Buhler Industries.

Buhler Industries fonctionne indépendamment de Combine Factory Rostselmash Ltd. et n’a pas de commentaire sur les actions ou les affiliations des principaux actionnaires , indique M. Reid.

Le porte-parole de Buhler Industries souligne que l’entreprise n’est pas une entreprise russe .

Buhler Industries fonctionne avec autonomie; nous employés sont des Canadiens et des Américains, le siège social est à Winnipeg, au Manitoba, et la direction et les décisions de l’entreprise sont prises au Canada , poursuit M. Reid.

Selon le registre des entreprises du Manitoba, l’adresse de M. Babkin est à Moscou. Les adresses du président du CA, Dmitry Udras, du président-directeur général, Yury Ryazanov, et de l’administrateur Oleg Gorbunov sont aussi russes.

Adam Reid indique que Buhler Industries n’a pas exporté des produits en Russie depuis 2019, et ne fait plus d’affaires dans la région.

L’état financier public le plus récent de Buhler Industries indique un revenu de 8,9 millions de dollars provenant de la Communauté des États indépendants, dont la Russie est membre.

Une petite portion de ces ventes étaient pour des pièces de tracteur en Russie, mais la majorité de 8,9 M$ provient de la Lituanie, du Kazakhstan et de la Roumanie , selon M. Reid.

Il note que les sanctions n’auront aucun effet sur la stratégie d’affaire de Buhler Industries.

Le Congrès ukrainien du Canada réclame l’imposition d’un embargo économique total à la Russie.

Les sanctions n’ont pas convaincu la Russie d’arrêter son agression brutale du peuple ukrainien. Des sanctions bien plus sévères doivent être mises en vigueur immédiatement , indique Ihor Michalchyshyn, le PDG du Congrès ukrainien du Canada.

Avec les informations de Karen Pauls et de Joanne Levasseur