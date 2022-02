Le film raconte l'histoire d'Alexandre, un jeune formateur pour l’armement des douaniers canadiens, qui est forcé de retourner dans son village après avoir été congédié par son employeur pour sexualité compulsive .

Là-bas, il est confronté à d’étranges dessins de nature pornographique le mettant en scène, affichés sur la porte de l’église, ainsi qu’au zèle de deux policiers persuadés qu’il en est l’auteur.

L’univers du premier film de Philippe Grégoire lui est familier. Le village rural de Napierville, à environ 45 minutes de Montréal, et sa piste d’accélération sont tous deux empruntés à la vie du réalisateur.

Comme c’était la première fois que je m'attaquerais au défi qui était pour moi écrire et réaliser un long métrage, je me suis dit : je vais parler d’un sujet que je connais bien , dit-il simplement.

C'est aussi, pour lui, l'occasion de rendre hommage à un village qui a peu de chances de se retrouver au grand écran.

Selon Philippe Grégoire, sa région natale est trop loin de Montréal pour être prise en considération par les réalisateurs et les réalisatrices tournant un long métrage dans la métropole.

Ironiquement, poursuit-il, Napierville est aussi trop près de Montréal pour être choisi par ceux et celles désirant filmer en région.

Dans la vie comme dans son film, Napierville est surtout connu pour sa piste d'accélération, selon le cinéaste. Photo : Autre banques d'images / Extrait du film

Le métier de douanier est également un clin d'œil au travail d’été de jeunesse de Philippe Grégoire, qu’il occupait en parallèle de ses études de cinéma. Il s’agit d’un emploi qu’il a longtemps caché à ses camarades de classe, de peur d’être l’étrange du groupe.

Il y avait vraiment une idée, avec mon premier film, de faire un acte d’humilité. D’ouvrir une partie de moi-même. De me dire, mes faiblesses, je vais les présenter, et ces faiblesses font partie de moi. Elles font partie d’un peu tout le monde, et le public pourra peut-être s’y reconnaître , a-t-il confié.

Philippe Grégoire a réalisé les courts métrages «un seul homme», «aquarium» et «Bip Bip» Photo : Autre banques d'images / Mark Layvike

Le goût du risque

Dans le décor simple et épuré des champs de Napierville s’articule une histoire décalée, qui juxtapose plusieurs rythmes et énergies différentes, selon le cinéaste.

Il dit avoir voulu prendre des risques tant à la scénarisation que lors du tournage, notamment en utilisant des plans larges pour de longs dialogues, en imposant des coupures narratives insoupçonnées, et en allant filmer à l'étranger en équipe réduite.

Le récit explore donc plusieurs ambiances; notamment la tension qui se développe entre Alexandre et les policiers qui sont à ses trousses. Si le premier juge loufoque l’histoire des dessins de nature sexuelle affichés à l'église, les seconds n’entendent pas à rire.

Il présente aussi la naissance d'une amitié salvatrice entre le protagoniste et une coureuse automobile islandaise amoureuse de la culture québécoise et des films d’André Forcier.

En ressort finalement l'histoire d’un jeune homme qui, empêtré dans une existence où tout lui semble imposé, cherche son chemin — allant jusqu’à se rendre à Vík, en Islande.

L'amie d'Alexandre, Aðalbjörg, est interprétée par Tanja Björk. Photo : Autre banques d'images / Extrait du film

Au cœur de cette rocambolesque aventure se trouve l’acteur de 25 ans Robert Naylor, qui interprète Alexandre.

Philippe Grégoire raconte l’avoir remarqué lors d’une représentation du long métrage Quand l’amour se creuse un trou du réalisateur Ara Ball, où Robert Naylor, qui jouait le personnage principal du film, a pris part à une discussion.

Le cinéaste dit avoir été saisi par la démarche très réfléchie de l’acteur.

De plus, avec une enveloppe budgétaire de moins de 200 000 $ et la contrainte d’un tournage de courte durée, Philippe Grégoire avait besoin d’une équipe d’expérience.

Je cherchais un acteur qui allait être près dès le premier jour. Robert et moi, on ne s’est rencontrés qu'une seule fois avant le tournage du film. On a jasé 45 minutes, et après ça, il fallait enchaîner tout le tournage ensemble , raconte-t-il.

Malgré son jeune âge, Robert Naylor cumule 20 ans d'expérience en tant qu'acteur. Photo : Autre banques d'images / Extrait du film

Les modestes moyens de production n'ont pas empêché le film d’être remarqué ici comme ailleurs.

Le premier long métrage de Philippe Grégoire a été sélectionné par plusieurs festivals à l’international, en plus de remporter le Prix Québecor du Festival du nouveau cinéma, le grand prix du Festival de film international de Los Cabos, et le prix spécial du jury international au Festival international du film de La Roche-sur-Yon.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.