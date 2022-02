Le défi des Sénateurs : se méfier d’un Canadien revigoré

Ils ne connaissent pas la saison espérée. Ils ont des joueurs qui peuvent marquer de partout. Ils ont été en finale de la Coupe Stanley l’année dernière, alors il faut les respecter , a estimé le défenseur québécois des Sens, Thomas Chabot, après s’être délié les jambes pendant environ 30 minutes samedi matin.

Selon lui, il est assez commun de voir une formation connaître de bons moments après un changement d’entraîneur, comme c’est le cas avec le CH depuis l’arrivée de Martin St-Louis, appelé en relève à Dominique Ducharme, congédié le 9 février.

Thomas Chabot se méfie du CH, même s'il est classé au dernier rang de la LNH. Les Sénateurs sont en 26e position (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L’entraîneur-chef des Sénateurs, D.J. Smith, est bien content de voir ses rivaux montréalais arriver dans la capitale nationale avec le vent dans les voiles. C’est une bonne chose. On veut toujours voir le meilleur de nos adversaires.

D.J. Smith a semblé comprendre que l’embauche de Martin St-Louis a étonné bon nombre de partisans et d’intervenants dans le monde du hockey étant donné que son expérience derrière un banc se limitait à diriger ses fils dans les rangs pee-wee à Stamford, au Connecticut.

Selon D.J. Smith, l'expérience de St-Louis comme joueur dans la LNH aide à combler son manque d'expérience derrière un banc (archives). Photo : Associated Press / Kyusung Gong

Mais le pilote des Sénateurs n’est pas surpris des succès de son homologue, estimant que son expérience de joueur lui a grandement servi pour faire face à l’ampleur de son nouveau défi.

Lorsque vous jouez aussi longtemps que lui, vous apprenez les choses que vous aimez, que vous n’aimez pas, que vous aimeriez changer en tant qu’entraîneur. Cela lui donne une longueur d’avance.

« Il ne s’agit pas d’avoir une bonne année comme entraîneur, mais de pouvoir le faire à un niveau élevé année après année. » — Une citation de D.J. Smith, sur le défi que devra relever Martin St-Louis à long terme

L’entraîneur-chef des Sénateurs connaît un peu l’entraîneur-chef intérimaire du Canada puisqu’ils ont croisé le fer à quelques reprises dans la Ligue américaine de hockey à la fin des années 90. St-Louis jouait à St-John, et Smith à St-John’s. Le premier a ensuite fait sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jouant plus de 1000 matchs tandis que le second n’y a joué que 45 matchs en trois saisons.

Je pense que personne ne pensait qu'il allait être ce qu'il est devenu. Ce qu'il a fini par faire ce qu'il a fait est exceptionnel , a vanté D.J. Smith sur celui qui a multiplié les honneurs individuels et collectifs avec le Lightning de Tampa Bay.

L'effet de Martin St-Louis s'est rapidement fait sentir sur le CH (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le retour de White, les minutes de Chabot

Les Ottaviens salueront samedi soir le retour au jeu de l’attaquant Colin White qui disputera un premier match cette saison après avoir subi une sérieuse blessure à l’épaule lors d’une partie préparatoire.

Son entraîneur s’attend à ce qu’il déborde d’énergie, comme c’est souvent le cas pour un retour après une longue absence . Après quoi, il compte gérer son utilisation au gré du match en observant comment le corps de son protégé réagit.

Thomas Chabot s’est dit très heureux de revoir son bon ami dans la formation des Sénateurs. Les deux patineurs se connaissent très bien puisqu’ils ont été repêchés la même journée par l’organisation au cours de la première ronde de la séance de sélection de 2015.

On a aussi joué contre au niveau international. Colin, c’est le gars typique qui amène de l’énergie dans le vestiaire. Il a vécu des moments difficiles au cours des deux dernières saisons, mais il a passé au travers et tout le monde est vraiment content de le revoir , a dit le défenseur natif de la Beauce.

Colin White a manqué les 50 premiers matchs de la saison 2021-2022 (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Parlant de retour au jeu, Thomas Chabot a effectué le sien mardi après avoir été à l’écart du jeu quatre matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il dit s’être bien senti et est toujours prêt à sillonner la surface glacée pendant une trentaine de minutes chaque match, comme peu de joueurs de la Ligue nationale de hockey LNH sont appelés à le faire sur une base régulière.

Je suis habitué, j’aime ça avoir beaucoup de temps de glace. Une fois que la rondelle tombe, je prends mon rythme et je suis impliqué dans la game. Je ne me fatigue pas. J’ai développé une routine , a-t-il expliqué, concédant que, parfois, il ressent de la fatigue le lendemain matin.