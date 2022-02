Les manifestations ont changé le Canada, dit la gouverneure générale

Selon elle, les Canadiens parviendront à se rassembler de nouveau.

En entrevue avec La Presse canadienne, Mme Simon se dit très attristée par les récents événements qui ont secoué le pays, notamment la profanation du Monument commémoratif de guerre du Canada et de la tombe du Soldat inconnu.

Elle avance que les différentes opinions et les différentes expériences font du Canada un pays plus fort, à condition que tous demeurent respectueux des uns et des autres. Mme Simon convient que les Canadiens devront y porter une plus grande attention au cours des prochains mois, si ce n'est les prochaines années.

Certains organisateurs des manifestations avaient demandé à la gouverneure générale et au Sénat d'obliger le gouvernement fédéral à lever les restrictions visant à combattre la pandémie de COVID-19.

Plusieurs personnes ont vu cela comme un appel à renverser le gouvernement Trudeau.

La gouverneure générale reconnaît que les Canadiens sont frustrés et contrariés par la vie différente qu'ils ont dû mener depuis plus deux ans .

La manifestation à Ottawa s'est étirée sur plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada / Brigitte Bureau

Si plusieurs manifestants voulaient protester contre la vaccination obligatoire, le mouvement avait aussi d'autres objectifs.

Mme Simon affirme que les protestataires ne formaient pas une masse homogène. Pour elle, il y avait des manifestants simplement opposés à la vaccination et d'autres qui voulaient carrément renverser le gouvernement.

Le renversement du gouvernement par la force est une chose qu'on ne fait pas au Canada , lance-t-elle.

La gouverneure générale dit vouloir contribuer au processus de guérison du pays. Il faudra parler à l'ensemble des gens impliqués dans les manifestations, croit-elle.

Mary Simon est reconnue pour établir des ponts entre des gens aux opinions diamétralement opposées. Se disant personnellement favorable à écouter ce que dit la science et à la vaccination, elle refuse de juger les manifestants.

Je ne pense pas que quiconque ait particulièrement tort. Il y a toutefois une grande divergence d'opinions sur ce qui se passe , constate l'ancienne diplomate.

Le pays doit s'appuyer sur ce qui le rassemble pour discuter de la façon dont on peut vivre ensemble, ajoute-t-elle.

Je suis un pont pour les Canadiens ayant vécu des expériences différentes, indique Mme Simon. Encourager les différents points de vue a toujours été le coeur de mon travail, pas seulement ici à Rideau Hall, mais tout au long de ma vie professionnelle.

Un coup de téléphone de la gouverneure générale

Mary Simon, gouverneure générale du Canada Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mary Simon en a récemment surpris plus d'un en l'appelant directement au téléphone, une idée de la CBC qu'elle a tant aimée qu'elle a décidé de poursuivre l'expérience.

Elle espère ainsi faire souffler un vent de ajuinnata sur l'esprit des Canadiens. Ce mot signifie en inuktitut ne jamais abandonner et se lancer dans l’action .

La bonté doit être un mode de vie. C'est vraiment important. Même quand on est en désaccord avec quelqu'un, on doit rester aimable.

Résolument optimiste, Mary Simon croit que le fossé entre les Canadiens pourra être comblé.